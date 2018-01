Des habitants de Conthey à nouveau évacués

Les habitants des Mayens de Conthey (VS) ont dû évacuer leur domicile. Ils avaient jusqu'à samedi à 10h00, a indiqué à l'ats Christophe Germanier, président de cette commune du Valais central, confirmant une information du Nouvelliste.

Depuis mercredi matin, la route d'accès aux Mayens de Conthey était déjà fermée à toute circulation - y compris à pied -, a précisé M. Germanier. Selon lui, une bonne partie des quelque 40 habitants serait déjà partie durant la semaine.

Avis de prudence

De forts vents et précipitations sont attendus en Valais cette fin de semaine avec d'importants risques d'avalanche. Actuellement, le danger est de 3 (marqué) sur une échelle de 5.

La police cantonale valaisanne a émis vendredi un avis de prudence. Il est fortement déconseillé de pratiquer de la randonnée à skis ou en raquettes hors des zones balisées. Skieurs et snowboardeurs sont également invités à rester sur les pistes.

Valais : OCC – Avis de prudence à l’intention de la population – Vendredi 19.01.2018 à 11h30 https://t.co/LPEqR3Ynv0 pic.twitter.com/mAe5922aG6 — Police Valais (@PoliceValais) 19 janvier 2018

Les voies de communication subissent elles aussi les conséquences de cette météo. Une chute de pierres entre Viège et St-Nicolas (VS) a interrompu la voie de chemin de fer menant à Zermatt. Mais la station demeure atteignable par bus. Des routes, notamment dans le Haut-Valais et le canton d'Uri, sont également fermées préventivement à cause du risque d'avalanche, selon le TCS. (ats/nxp)