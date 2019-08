Début de l'édition 2019 du festival des Francomanias

L'édition 2019 du festival des Francomanias de Bulle (FR) débute ce mercredi pour dérouler ses fastes jusqu'à samedi soir. Les têtes d'affiche en sont Hubert-Félix Thiéfaine, Vendredi sur Mer, Møme, Lou Doillon ou encore Bertrand Belin, Marcel Kanche et B77.

Quatre jours durant, ce sont plus d'une trentaine d'artistes de renommée et de jeunes talents qui fouleront les scènes du festival. Les concerts, gratuits et payants, en salle et en plein air, se tiendront entre l'Hôtel de ville, la cour du Château et la place du Marché.

Le festival affiche sa marque de fabrique, à savoir la qualité et la proximité avec les artistes. La programmation «unit de manière détonante des groupes d'horizons différents, confirmés et marquants de la scène actuelle». Elle mêle les générations, les approches, les langues et les genres, avec comme maître-mot l'amour de la musique.

L'an dernier, le festival des Francomanias a réalisé une fréquentation en hausse en attirant 12'000 personnes, dont 4500 entrées payantes. Fondé en 1990, il a passé d'un rythme bisannuel à un rythme annuel en 2012, avec une annulation en 2015 pour cause d'incertitudes financières. (ats/nxp)