Ce qu'il en coûtera d'uriner dans les rues de Lausanne

Fini de rigoler! Alors que cela fait déjà 9 mois que le Conseil communal de Lausanne a adopté une série d’amendes d’ordre pour lutter contre les incivilités dans les espaces publics, la Municipalité annonce qu’elles entreront en vigueur en date du 1er novembre prochain. Cette nouvelle procédure est similaire à celle déjà applicable en matière de répression des infractions légères à la circulation routière.

Alors voici les tarifs auxquels on s’exposera si on se fait pincer en flagrant délit. Uriner ou déféquer sur le domaine public coûtera 200 francs, cracher sera sanctionné d’une prune de 100 francs, et pour ne pas avoir ramassé les souillures d’un chien, à l’exception des zones forestières, ce sera 150 francs. Le tarif reste le même si vous abandonnez de façon non conforme vos déchets sur la voie publique, idem si vous mélangez des déchets devant faire l’objet d’un tri sélectif, ou si vous déposez ou jetez des déchets, notamment papier, débris, emballages ou «autres objets».

Chiens en laisse sur les quais

Ce n’est pas tout. Une amende de 70 francs sera infligée si vous introduisez un animal dans un cimetière ou un columbarium ou si, sur les digues et les quais, vous ne tenez pas les chiens en laisse. Enfin, ce sera 200 francs si vous utilisez de manière non conforme une place d’amarrage.

«Ce nouveau dispositif ne vise pas à sanctionner de nouvelles infractions, mais à faciliter la lutte contre certaines incivilités», annonce la Municipalité. Les autorités attendent que l’immédiateté de la sanction renforce l’effet préventif de l’action menée par les fonctionnaires communaux sur le terrain. A cette fin, ces derniers ont suivi cet été une formation afin de pouvoir mettre en pratique cette nouvelle procédure. L’enseignement a été dispensé par le Corps de police. A l’avenir, cette formation sera systématisée. (TDG)