Bonne saison pour les remontées mécaniques

Les sociétés de remontées mécaniques valaisannes ont dans l'ensemble réalisé une bonne saison d'hiver. Le nombre de journées skiées est en hausse de 5% par rapport à l'an dernier.

«Malgré un redoux exceptionnel en février, les skieurs ont pu bénéficier de très belles conditions jusqu'au terme de la saison. Y compris durant la période de Pâques, très tardive cette année», a indiqué l'Association des remontées mécaniques du Valais (RMV) jeudi dans un communiqué.

Une bonne couche de neige

La très bonne couche de neige en altitude a contribué au bon résultat. Sans oublier «le temps particulièrement clément la plupart des week-ends», contrairement à l'hiver dernier.

Un bémol toutefois pour les RMV: «Les embouteillages sur l'autoroute A9 entre Martigny et Lausanne et les problèmes au tunnel du Lötschberg.» Le comité des RMV prendra contact avec le Canton et la société BLS pour chercher des pistes d'amélioration, indique son président, Berno Stoffel. (ats/nxp)