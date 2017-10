Bénéfice et chantiers pour Télé-Leysin

Si les projets de nouvelles remontées mécaniques aux Diablerets accaparent l’attention, Télé-Leysin-Les Mosses-La Lécherette SA (TLML) ne reste les bras croisés. Bénéficiaire à deux reprises des aides cantonales d’Alpes vaudoises 2020 (crédits de 13 et 6,7 millions débloqués en juin 2016 et mai dernier par le Grand Conseil), la société poursuit la remise à niveau de ses installations. «Les travaux de remplacement des installations de Brion-Mayen et Brion – Le Fer par un nouveau télésiège débrayable quatre places vont bon train», ont annoncé ses dirigeants à leurs actionnaires.

Les comptes 2016 de TLML sont qualifiés de «corrects». L’entreprise dégage un bénéfice de 758'000 francs (pour 9 millions de recettes). Ce, malgré un hiver compliqué: le manque de neige a fortement érodé la fréquentation (-10,9%). La baisse est particulièrement marquée aux Mosses (-27,99%) où les pistes n’ont pu être ouvertes que 10 semaines.

Forte affluence estivale

L’été 2016 a en revanche souri à La Berneuse qui a connu une forte affluence, majoritairement en août. Le chiffre d’affaires réalisé sur la télécabine durant ce mois, frôle les 160'000 francs, alors qu’il était inférieur à 100'000 francs un an plus tôt.

Quid de l’hiver à venir? Alors que l’entreprise a rejoint la coopérative tarifaire Magic Mountain composée de 25 stations romandes, ses dirigeants restent prudents: il faudra attendre la fin de l’exercice pour mesurer les retombées de cette action. Au dernier bilan établi début octobre, 85 150 Magic Pass avaient trouvé preneur. (TDG)