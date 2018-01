Beaulieu, la magouille qui gêne les politiques

Le scandale financier qui secoue la Fondation de Beaulieu provoque de vives réactions et interrogations. La plus importante: comment une fraude qui pourrait s’élever à 27 millions de francs a-t-elle pu être commise au nez et à la barbe de trois municipaux lausannois, de trois représentants de l’État de Vaud et d’un président qui siège au conseil de fondation depuis dix-sept ans?

Pour de nombreux observateurs, il est impossible qu’un seul homme – le secrétaire général destitué Marc Porchet – puisse être tenu pour responsable des maux qui frappent Beaulieu. Visé par une plainte pénale, ce dernier est accusé d’avoir maquillé les comptes de la Fondation pour cacher des mandats lucratifs octroyés à des proches. Le prévenu s’en défend et rappelait, dans un communiqué de son avocat, avoir dû agir «le plus souvent dans l’urgence pour assurer tous les nombreux besoins d’évolution et d’utilisation du site de Beaulieu».

Impéritie du conseil de fondation? Personne ne s’attaque personnellement aux élus qui y siègent actuellement. C’est que l’échiquier politique entier y a baigné depuis sa création, en 2000. La Verte Natacha Litzistorf et les deux socialistes Florence Germond et Grégoire Junod ne font que succéder à Olivier Français (PLR) ou encore à Oscar Tosato (PS) et à Daniel Brélaz (Les Verts). Tous ont touché des jetons de présence de 500 francs pour quatre ou cinq réunions annuelles, en sus d’un forfait fixe de 5000 francs, doublé pour le président. Les représentants de l’État et de Lausanne les reversent à la collectivité qui les emploie.

«Négligence générale»

À l’unisson, les observateurs préfèrent dénoncer une «négligence générale». Sur fond d’indignation. Pour rappel, les élus lausannois ont voté dans l’urgence un très gros projet foncier sur Beaulieu moins de deux semaines avant que l’audit soit rendu public. Sur le fond de l’affaire, on peine à se contenter d’un bouc émissaire. «Même si M. Porchet était seul à magouiller, cela veut dire qu’on lui a donné trop de liberté», assène Fabrice Moscheni (UDC).

Un autre membre de son parti s’interroge sur la démission du président Gustave Muheim, syndic de Belmont depuis vingt-cinq ans. «C’est un homme entreprenant, dynamique et peu influençable. Je ne comprends pas qu’il parte. J’attendais de lui qu’il se batte.» Un socialiste va plus loin: «Gustave Muheim a une claire part de négligence dans cette affaire (ndlr: consulter la timeline ci-dessous). Mais je ne pense pas qu’il s’est enrichi.»

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

Florence Bettschart-Narbel, présidente de section PLR, se demande si les municipaux lausannois ont les ressources nécessaires pour faire leur travail correctement au sein des organismes parapublics dans lesquels ils siègent. Son parti posera des questions en ce sens à la rentrée, le 16 janvier. Les socialistes pourraient faire de même. L’un d’eux observe: «Quand on élit quelqu’un à la tête d’une Ville, il hérite de toute une armée politico-administrative qui porte son action et qui l’aide. Dans ces structures parapubliques, on place ces mêmes élus, mais ils se retrouvent seuls. Et on ne peut pas attendre d’eux qu’ils soient tous des as de la comptabilité.»

Il est toutefois une municipale qui suscite quelques piques: Florence Germond. La grande argentière lausannoise, réputée pour son extrême rigueur en matière de finances, siège au conseil de fondation depuis 2011. «C’est tout de même étrange qu’elle ne se soit pas davantage intéressée…» raille un ancien membre de la Fondation. Une critique balayée par sa collègue Natacha Litzistorf. «Lorsque Grégoire Junod et moi sommes arrivés dans la Fondation, nous avons tous trois très rapidement questionné son fonctionnement. Et Florence Germond a vite posé des questions pertinentes sur les aspects financiers.» L’élue concède: «Un problème de gouvernance est évident.»

Un problème manifestement lié à la croissance de la Fondation. À sa création en 2000, l’entité, propriétaire du site, ne faisait qu’encaisser des loyers et entretenir le patrimoine. Ses missions se sont diversifiées à partir de 2014: elle mène de nombreux projets de développement et brasse de plus en plus d’argent. C’est à partir de là que la structure de la Fondation est devenue un peu «archaïque», reconnaît Daniel Brélaz. Qui tempère: «Beaulieu est l’enfant mal-aimé, qui a déjà connu des dérapages financiers. Si nous avions voulu professionnaliser la direction, cela aurait demandé des moyens supplémentaires et je doute qu’on nous les aurait octroyés. Le contexte était tendu: les partenaires avec lesquels nous négocions, l’École de la Source, le Canton, le Tribunal arbitral du sport, le groupe MCH, etc., serraient les boulons dans tous les coins pour réduire les coûts.»

Gestion complexe

Un administrateur de MCH Beaulieu explique tout de même avoir vu se renforcer la gouvernance de la Fondation quand Gustave Muheim en a pris la présidence, en 2009. «Elle est devenue plus interventionniste, de notre point de vue de locataire. La Ville et le Canton ont aussi pris de plus en plus d’importance, mais il faut admettre que la gestion du tout est extrêmement complexe.»

Gustave Muheim, de son côté, affirme que la délégation du conseil de fondation, dont il faisait partie, a suivi de près les nombreux dossiers en cours, à raison de séances mensuelles, voire hebdomadaires selon les périodes. «On est toujours plus intelligent après. Mais l’audit ne remet pas en question le fonctionnement de l’institution en tant que tel.» Et de rappeler qu’une décision avait déjà été prise fin 2016: celle d’internaliser d’ici à 2018 le volet congrès et manifestations, pour en décharger le secrétariat général.

Le syndic de Lausanne, Grégoire Junod, annonce des mesures supplémentaires: «Nous prévoyons de préciser nos mandats de représentation dans différentes sociétés et d’en améliorer le suivi. Mais nous ne remettons pas en cause le fait de siéger dans de telles structures.» Le syndic relève que «le fait de disposer d’un contrôle des finances autonome qui peut intervenir dans des entités externes est un plus indéniable. D’autres audits sont en cours.»

Le Contrôle des finances de Lausanne (CFL) ne chôme donc pas. Il est d’ailleurs chargé, avec le Contrôle cantonal des finances, d’analyser la gestion des fonds publics de la Fondation depuis sa création. Alain Hubler, indépendant de gauche, ne manque pas de souligner «l’excellent travail» de cet organe. Et envisage de proposer qu’on lui donne «davantage de moyens et d’indépendance».

Certains élus relèvent par ailleurs que, dans le cas de Beaulieu, le travail du CFL a pu être facilité par le fait que sa présidente était la directrice financière de MCH Beaulieu jusqu’à l’été 2015. Une hypothèse balayée par Grégoire Junod: «Elle connaissait effectivement le contexte et certains protagonistes. Mais ce n’est pas elle qui a déclenché l’audit ou attiré l’attention sur la Fondation.» (TDG)