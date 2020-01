Automates CFF malmenés pour éviter de payer

Un quadragénaire a cru trouver un bon filon pour éviter de payer ses titres de transport. Cet habitant de Chavornay vient d’être condamné pour avoir, à huit reprises au moins, endommagé délibérément des distributeurs automatiques des CFF. En s’en prenant aux appareils, le voyageur se fabriquait une excuse pour ne pas régler ses courses. Une fois l’automate mis hors service, il prenait en photo le pavé numérique indiquant la panne, afin de se justifier en cas de contrôle.

La compagnie de chemins de fer a dû porter plainte six fois pour des déprédations commises entre mars 2018 et août 2019, parfois deux fois dans la même journée. L’homme a expliqué aux policiers qu’il procédait ainsi à chaque fois qu’il ne pouvait s’offrir un titre de transport.

À long terme, sa stratégie ne s’est pas révélée payante. Il a dû rendre des comptes au Ministère public du Nord vaudois, qui l’a condamné pour dommage à la propriété et obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure. Les 120 jours-amende à 50 francs font l’objet d’un sursis de deux ans, mais une amende de 1250 francs s’ajoute à la sentence.

Renvoyée au civil pour couvrir ses dommages et intérêts, l’ex-régie fédérale ne manquera pas de lui réclamer les 8200 francs déboursés pour remettre en état les distributeurs abîmés. Un montant dont le condamné a d’ores et déjà promis qu’il s’acquitterait. Les CFF déplorent chaque année 3 millions de francs de dégâts sur l’ensemble de leur matériel, en raison d’actes de vandalisme, et tentent de s’en prémunir par divers moyens.

Confrontés à un voyageur sans titre de transport et qui invoque une panne de machine, les contrôleurs ont des consignes strictes: «Ils n’ont la plupart du temps aucune possibilité de s’assurer de l’état d’un automate, précise Ottavia Masserini, porte-parole. La personne se verra donc remettre le formulaire habituel pour voyage sans billet, et sera invitée à contacter notre service à la clientèle en indiquant l’impossibilité d’acheter un billet. Du fait que nos automates sont connectés à un système en ligne, la vérification de leur bon fonctionnement est possible après coup et ne pose généralement aucun problème. Une fois la vérification effectuée et la situation évaluée (par exemple qu’aucun autre automate n’était à disposition du client pour acheter un billet dans des conditions raisonnablement possibles), le prix du billet est généralement remboursé.»