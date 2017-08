Astuce au tachygraphe déjouée

Deux poids lourds immatriculés en Pologne ont été récemment interceptés à St-Maurice (VS). Les contrôles techniques ont révélé des fraudes au tachygraphe. Chauffeurs et employeur ont été amendés.

Dans le premier semi-remorque, les spécialistes du Centre de compétence du trafic lourd (CCTL) ont découvert «une astucieuse installation», a indiqué vendredi la police cantonale valaisanne dans un communiqué. Elle permettait d'utiliser les interrupteurs du réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord pour modifier à tout moment le temps de conduite, de repos et le nombre de kilomètres parcourus.

Le chauffeur, un Ukrainien de 28 ans, a dû verser une garantie d'amende de 3500 francs avant de pouvoir repartir avec le véhicule «remis en conformité». Le jeune homme ainsi que son employeur, ont été dénoncés auprès du service de la circulation routière et le navigation, précise la police.

Limitateur de vitesse neutralisé

Quelques jours plus tard, les spécialistes du CCTL ont découvert un autre semi-remorque dont non seulement le tachygraphe mais aussi le limitateur de vitesse avaient été neutralisés. Le véhicule pouvait ainsi «circuler à une vitesse de plus de 130km/h».

Le chauffeur moldave de 28 ans a été dénoncé et a dû s'acquitter d'une garantie d'amende de 4000 francs. Les deux cas ont également été signalés à la douane pour dénonciations, souligne la police. (ats/nxp)