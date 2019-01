Après avoir avorté, elle accuse son collègue de viol

Miroslav* a-t-il drogué puis violé sa collègue Sofia* dans une voiture un soir d’automne 2014 dans la Broye? Après un jour d’interrogatoires lundi, le Tribunal de l’Est vaudois n’a pas la réponse. Pour l’heure, un des rares faits avérés est que la plaignante a subi par la suite une interruption volontaire de grossesse. Cette ressortissante étrangère employée dans une entreprise de la région explique s’être réveillée ce matin de septembre 2014, à une date inconnue, vers 6 h du matin, au volant de sa voiture, habillée comme la veille. Elle dit n’avoir eu aucune marque, mais un gros mal de tête et des douleurs sur tout le corps, y compris sur les parties génitales. La veille, Sofia avait passé la soirée dans un établissement lausannois avec le prévenu, un habitant de la région de nationalité étrangère. Mais elle ne se souvient de rien depuis qu’elle a quitté cet établissement pour se diriger vers la voiture de Miroslav, avec lui.

Test de grossesse positif

De retour dans son logement, le lendemain, elle aurait constaté des taches sur son slip, sans doute de sperme, mais n’a cependant pas demandé à subir ensuite un contrôle médical. Deux semaines plus tard, n’ayant pas été indisposée, Sofia a fait un test de grossesse qui s’est révélé positif. Elle affirme n’avoir pas eu de relations sexuelles durant la période et en a donc conclu que Miroslav avait abusé d’elle inconsciente. Prise de peur, dit-elle, Sofia n’a alors pas dénoncé le prévenu à la police. Elle s’est rendue au CHUV à la fin octobre pour y subir une interruption de grossesse, alors qu’elle était enceinte de six semaines.

La victime présumée n’a finalement déposé une plainte qu’en février 2016. «Bien trop tard pour recueillir des preuves qu’il y a bien eu des relations sexuelles, déplore le procureur Hervé Nicod. Si elle avait gardé ses sous-vêtements tachés, notre travail aurait été bien plus aisé.»

Des questions sans réponse

Même si l’attirance et les actions de harcèlement de Miroslav à l’égard de Sofia sont une réalité, le procureur prône la prudence dans cette affaire. Car de nombreuses questions restent en suspens à ses yeux: «Pourquoi a-t-elle accepté de le revoir seule à plusieurs reprises pour lui dire de cesser de l’importuner, alors qu’il la terrifiait selon ses dires? Je ne suis pas sûr que le prévenu soit coupable, ni innocent d’ailleurs.» C’est pourquoi le Ministère public demande l’acquittement. «La marge de manœuvre du Tribunal est en effet ténue, acquiesce Laurent Pfeiffer, avocat de la plaignante. Briser une victime ou condamner un homme à tort. Mais ma cliente est tétanisée et détruite.» Me Pfeiffer relève les contradictions dans la version du prévenu: «Il dit ne pas boire de l’alcool avant de conduire, alors que les témoins disent le contraire. Sur son portable, il a effacé des appels litigieux par peur de sa femme, mais s’affiche en photo sur Facebook avec la plaignante.» L’avocat de la défense réclame une peine privative de liberté et une indemnité de 15 000 francs pour tort moral. Avocate du prévenu, Kathrin Gruber veut, elle, l’acquittement: «Et pas seulement au bénéfice du doute.» Jugement ce mardi. (TDG)