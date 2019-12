Un Vaudois interpellé à Bali avec du cannabis

Un Suisse a été arrêté le 4 novembre en Indonésie. Selon plusieurs médias, les autorités lui reprochent d'avoir voulu introduire du cannabis sur l'île de Bali. Le DFAE a confirmé mercredi l'arrestation. Selon «20 Minutes», le suspect viendrait de Lausanne.

L'homme aurait été interpellé avec 30 grammes de cannabis dans ses bagages. Cinq autres étrangers arrêtés pour trafic de drogue ont été montrés mercredi lors d'une conférence de presse à Bali. Le pays a l'une des lois les plus strictes en matière de stupéfiants.

Indonesian authorities have arrested six foreigners for allegedly trying to smuggle drugs onto the tourist island of Bali. A Swiss man, a Thai man, a Singaporean woman, a Chilean man and two Hong Kong men were paraded with their feet and hands tied. https://t.co/75wLGJLm3L