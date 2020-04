La Suisse enregistre 400 cas de plus que la veille

Coronavirus Selon la présidente de la Confédération, impossible d'isoler complètement les groupes à risque, comme le proposent les milieux économiques. Plus...

Suisse Le ministre de la Santé appelle les Suisses à la discipline dans la lutte contre le coronavirus et réfléchit à la question du port de masques.

Monde Le nombre de victimes de la pandémie de coronavirus a franchi ce vendredi la barre des 100'000 personnes, trois mois après l'annonce d'un premier décès en Chine.

Coronavirus La pandémie du Covid-19 continue de se propager dans le pays alors que les autorités appellent la population à rester à la maison pendant le week-end de Pâques.

Covid-19 Vendredi, le canton de Vaud a à lui seul annoncé 19 décès supplémentaires, et Genève 8 décès de plus.