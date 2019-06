Succès pour les Journées littéraires de Soleure

La 41e édition des Journées Littéraires de Soleure s'est terminée dimanche. Avec 200 événements dans des salles bien remplies, plus de 70 auteurs et traducteurs accueillis et environ 17'800 entrées enregistrées, les organisateurs tirent un bilan pleinement positif.

Les flâneries littéraires ont également attiré davantage de monde que l'an dernier, précise le communiqué final de la manifestation soleuroise.

Un point d'orgue du programme de cette année a été la lecture de l'auteur de best-sellers Ferdinand von Schirach. Les fortes contributions de la nouvelle génération d'autrices ont aussi marqué cette 41e édition. Julia von Lucadou et Gianna Molinari ont ainsi passionné le public avec leurs premiers romans à succès.

Lors de l'ouverture de ces Journées, la présidente du Conseil national Marina Carobbio (PS/TI) a loué le courage des autrices et des auteurs et elle a appelé le public à oser assister à des événements dans une langue étrangère.

En pré-programme, les «JuKiLi», les Journées Littéraires pour les enfants et la jeunesse, se sont tenues du 27 au 29 mai et ont ravi 2100 enfants et jeunes. (ats/nxp)