Pas de portable en classe et à la récré

Vaud Quelque 120'000 élèves vaudois vont reprendre le chemin des classes lundi prochain. De nouvelles règles vont être mises en place. Plus...

Enseignement Ce lundi, les élèves genevois ont repris le chemin de l'école. Un outil les accompagne de plus en plus: le smartphone. Dont l'usage est strictement interdit durant les cours. Plus...