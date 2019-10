Le tsunami vert se confirme outre-Sarine

Les partis écologistes se dirigent vers un triomphe au Conseil national dans les cantons alémaniques selon les premières projections. Tant les Verts que les Vert'libéraux ont marqué des points au détriment du PS, de l'UDC et du PLR dans une moindre mesure. Le PDC parviendrait à limiter les dégâts.

Zurich voit la vie en vert

Dans le Canton de Zurich, Vert'libéraux et Verts sont les grands vainqueurs de l'élection au Conseil national dimanche sur les bords de la Limmat, selon une projection de l'office cantonal de la statistique. Ils progresseraient de deux à trois sièges. Le PS serait le grand perdant (-2 sièges). L'UDC et le PLR perdraient aussi un siège. Le PBD perdrait son unique mandat.

Parmi les perdants, l'UDC limiterait les dégâts en reculant de 1,7 point de pourcentage par rapport à 2015. Le premier parti du canton obtiendrait 29% des voix et 11 sièges (-1). Elle devance le PS qui perdrait 4,2 points de force électorale, à 17,2%. Les socialistes passeraient ainsi de 9 sièges obtenus en 2015 à 7 désormais.

Grands vainqueurs, les Vert'libéraux doubleraient le PLR et deviendraient le troisième parti du canton avec 15% ( 6,8 points). Ils passeraient de 3 à 6 mandats. Le PLR perdrait 2,1 points et n'obtiendrait plus que 13,3%. Il verrait l'un de ses cinq sièges obtenus en 2015 lui échapper. Les libéraux-radicaux seraient désormais talonnés par les Verts (11,3%) qui progressent de 4,4 points et obtiendraient quatre mandats ( 2).

Suivent le PDC avec 4,4% ( 0,3) qui garderait ses deux sièges, ainsi que le PEV avec 3,5% ( 0,4) qui maintiendrait son unique fauteuil. Le PBD zurichois perdrait son unique représentante au National, Rosmarie Quadranti. Il reculerait à 1,8% (-1,8), derrière l'UDF (1,9%) et devant l'AL (gauche alternative/1,7%). Aucun de ces trois partis n'obtiendrait de siège.

Lire: Victoire écolo en vue à Zurich, claque à l'UDC?

Au Conseil des Etats, Daniel Jositsch a été réélu dès le premier tour.

A Berne, l'UDC est en tête dans la course aux Etats

M. Salzmann obtient pour l'heure 27'344 voix et M. Stöckli 18'492. Ils précèdent Mme Simon qui récolte 17'966 suffrages et Mme Rytz qui en reçoit 16'889. La majorité absolue se situe pour le moment à 27'815 voix. Werner Salzmann l'atteint presque.

Au Conseil national, l'UDC et le PS sont menacés de perdre chacun deux sièges tandis que le PBD pourrait devoir renoncer à un de ses trois mandats. C'est ce que montre une projection faite par l'institut de recherche gfs.bern pour le compte de la SSR. Les Verts et les Vert'libéraux pourraient obtenir chacun deux nouveaux sièges. L'UDF conserverait son fauteuil.

La nouvelle répartition serait donc la suivante: 7 sièges pour l'UDC, 4 pour le PS, 4 pour les Verts, 3 pour les Vert'libéraux, 2 pour le PLR, 2 pour le PBD, 1 pour le PEV et 1 pour l'UDF. Le canton de Berne a désormais 24 sièges au Conseil national, soit un de moins qu'à la précédente législature. Le résultat final sera probablement annoncé entre 22h00 et 23h00.

Bâle-Ville: Eva Herzog quasiment élue au Conseil des Etats

Le siège de Bâle-Ville au Conseil des Etats va rester en mains socialistes. Après le dépouillement des votes par correspondance, Eva Herzog est comme attendu loin devant ses deux adversaires bourgeois. Elle va obtenir la majorité absolue dès le premier tour du scrutin. Eva Herzog était la favorite pour succéder à sa collègue de parti Anita Fetz. Celle-ci ne s'est pas représentée après quatre mandats au Conseil des Etats.

Le représentant de Bâle-Campagne aux Etats sera connu au 2e tour

Comme attendu, il faudra attendre le second tour pour connaître le successeur du conseiller aux Etats de Bâle-Campagne Claude Janiak (PS). Si la conseillère nationale Daniela Schneeberger (PLR) vient en tête dimanche soir, elle n'obtient pas la majorité absolue.

Le PS et le PDC gagneraient chacun un siège en Argovie

Le PBD argovien ressort bredouille de l'élection au Conseil national: le parti doit céder son seul siège au PEV. Quant aux Verts et aux Vert'libéraux, ils stagnent avec un siège chacun. Du côté de l'UDC, les trois candidats sortants, dont Andreas Glarner, sont parvenus à se faire réélire. Quant à Benjamin Giezendanner, il fait son entrée au National avec un bon score.

Chez les socialistes, qui sont parvenus à récupérer leur troisième siège perdu il y a quatre ans, une nouvelle figure fait son entrée au Parlement: la présidente du parti Gabriela Suter. Cédric Wermuth et Yvonne Feri ont été réélus.

En ce qui concerne le Conseil des Etats, aucun des candidats argoviens n'a obtenu la majorité absolue au premier tour. Le PLR Thierry Burkart vient en tête, suivi de l'UDC Hansjörg Kecht. En troisième position, Cédric Wermuth (PS) est largement détaché, devant Ruth Müri (Verts) et Marianne Binder (PDC).

Election au premier tour aux Etats en Thurgovie

L'UDC Jakob Stark succède à son collègue de parti Roland Eberle, qui ne s'est pas représenté, au Conseil des Etats thurgovien. La PDC Brigitte Häberli-Koller est, elle, réélue sans problème.

Selon les résultats de la Chancellerie d'État de Thurgovie, Brigitte Häberli-Koller et Jakob Stark ont obtenu la majorité absolue et ont donc été élus au premier tour du scrutin. La démocrate-chrétienne a obtenu 43'434 voix, tandis que l'UDC suit avec 37'913 voix.

Deuxième tour pour les Etats à Soleure

Aux Etats, la situation se répète comme il y a quatre ans. Le PDC Pirmin Bischof maintient son siège dès le premier tour. L'autre sortant, Roberto Zanetti (PS), devra en revanche passer par un deuxième tour. Son principal adversaire, l'UDC Christian Imark, est toutefois largement distancé.

Le PS perd l'un de ses deux sièges au profit des Verts au Conseil national. Le sortant Philipp Hadorn (PS) n'est pas parvenu à se faire réélire. L'UDC fait figure de grand vainqueur ce dimanche, car il maintient ses deux sièges tout en réalisant les meilleurs scores. Il est le seul parti soleurois à envoyer deux représentants à Berne, tandis que le PLR et le PS s'octroient chacun un siège.

St-Gall: ballottage général aux Etats

Au Conseil des Etats, il y a ballottage général. Les deux sortants Benedikt Würth (PDC) et Paul Rechsteiner (PS) arrivent en tête mais aucun candidat n'a atteint la majorité absolue au premier tour (71'095 voix). Benedikt Würth et Paul Rechsteiner réalisent les meilleurs scores avec respectivement 70'594 et 64'077 voix. Viennent ensuite Rino Büchel (UDC) avec 45'941 voix, Marcel Dobler (PLR) avec 30'755 et Franzika Ryser (Verts) avec 27'660. Magdalena Martullo (UDC) menacée aux Grisons

L'UDC perd un siège au profit du PDC à Uri

Le PDC en la personne de Simon Stadler a pris à l'UDC l'unique siège du canton d'Uri au Conseil national dimanche. Au Conseil des Etats, Heidi Z'graggen a défendu avec succès le fauteuil du PDC, libéré par son collègue de parti Isidor Baumann. L'autre conseiller aux Etats sortant, le PLR Josef Dittli, a été réélu.

Pas d'élu rose-vert dans le canton de Schwyz

Aucun candidat du camp rose-vert n'est parvenu à décrocher un siège à Berne lors des fédérales dimanche dans le canton de Schwyz. Les quatre sortants ont été réélus au Conseil national. Avec 21'716 voix, l'UDC Marcel Dettling est le mieux élu à la Chambre du peuple. La présidente du PLR suisse Petra Gössi suit avec 20'980 suffrages. Pirmin Schwander a obtenu 20'829 voix et le démocrate-chrétien Alois Gmür 14'194.

Pas de surprise non plus du côté des Etats. Alex Kuprecht a recueilli 24'695 voix et a été réélu dès le premier tour. Arrivé deuxième avec 21'340 suffrages, Pirmin Schwander devra lui batailler lors d'un deuxième tour le 24 novembre pour défendre le siège laissé libre par Peter Föhn.

Obwald: l'UDC regagne son siège au National

L'UDC a reconquis l'unique siège obwaldien au Conseil national, qu'il avait perdu en 2011 à l'issue d'une seule législature. La présidente de parti Monika Rüegger a devancé de peu le PDC Peter Krummenacher, dont la candidature était portée par un comité interpartis. Aucune femme n'avait encore accédé au Conseil national dans ce canton.

L'UDC Peter Keller assure son siège à Nidwald

L'unique siège nidwaldien au Conseil national reste en possession de Peter Keller. Les électeurs ont confié un troisième mandat à ce politicien UDC, auteur et historien de profession. Il n'y a pas de changement non plus au Conseil des Etats, où le PLR Hans Wicki a été réélu tacitement début septembre.

Election d'un Vert aux Etats à Glaris

A Glaris, Mathias Zöpfl (Verts) a été élu aux Etats avec 5684 voix (majorité absolue: 4973). C'est la première fois qu'un Vert est élu aux Etats à Glaris, et seulement la deuxième fois de l'histoire en Suisse après le Genevois Robert Cramer. Le sortant Thomas Hefti (PLR) a été réélu avec 7544 voix. L'UDC sortant Werner Hösli, élu en 2014, est battu. Il a obtenu 5432 voix. La participation a atteint 41,66 %.

Sensationnel ! ????

Le VERT Mathias Zopfi réussi a rentrer au Conseil des États pour le canton de Glaris. Toutes nos félicitations ! #VagueVerte????#ElectionsClimat2019????#EF2019???????? pic.twitter.com/iyDuyLORMZ — Les VERTS suisses ???? (@LesVertsSuisses) October 20, 2019

Au National, où Glaris ne dispose que d'un siège, Martin Landolt a été facilement réélu avec 6396 voix. Il devance nettement son adversaire socialiste Priska Grünenfelder qui a récolté 2861 suffrages. La participation a atteint 39,89 %.

Réélu au premier tour à Lucerne

Le conseiller aux Etats sortant Damian Müller (PLR) est réélu au premier tour du scrutin. Le deuxième siège lucernois, laissé vacant par le PDC Konrad Graber, n'a pas encore été pourvu. Damian Müller a obtenu 65'784 voix alors que la majorité absolue était de 65'476 voix. Il va ainsi entamer son deuxième mandat au Conseil des Etats.

Aucun des autres candidats n'a obtenu la majorité absolue. Cependant, le PDC est en bonne voie pour défendre son siège au Conseil des Etats : la conseillère nationale Andrea Gmür-Schönenberger est arrivée deuxième avec 54'861 voix. Le PDC avait présenté une liste commune avec le PLR.

Le PLR défait à Zoug

L'Alternative verte a repris au PLR le siège qu'elle avait perdu il y a huit ans au National dans le canton de Zoug. Les deux sortants UDC et PDC conservent leurs sièges. Manuela Weichelt-Picard de l'Alternative verte zougoise (ALG) est élue avec 6292 voix. Les sortants Thomas Aeschi (UDC) et le président du PDC suisse Gerhard Pfister sont réélus avec respectivement 15'359 et 13'872 voix.

Pour le Conseil des Etats, le sortant démocrate-chrétien Peter Hegglin a été réélu avec 19'909 voix. Matthias Michel, qui tente de défendre le siège PLR laissé vacant par Eder Joachim, a obtenu 16'852 voix. Il est talonné par Heinz Tännler (UDC) avec 16'769 suffrages.

Les deux conseillers aux Etats schaffhousois réélus

Pas de changement pour les deux représentants de Schaffhouse au Conseil des Etats. L'UDC Hannes Germann a clairement été réélu avec 17'333 voix. L'indépendant Thomas Minder a lui obtenu 14'813 voix au premier tour du scrutin.

Le taux de participation a été de 65,23 %, avec une majorité absolue fixée à 13'029 voix. Hannes Germann a de nouveau obtenu une majorité absolue dans toutes les communes. Pour Thomas Minder, membre du groupe parlementaire de l'UDC, il s'agit de la deuxième réélection.

Le PLR n'a pas réussi à regagner le siège qu'il avait perdu contre M. Minder il y a huit ans. Son candidat Christian Amsler n'a reçu que 6346 voix. Le candidat socialiste Patrick Portmann a récolté 9952 voix.

Appenzell: Thomas Rechsteiner défend le siège du PDC au National

L'unique siège d'Appenzell Rhodes-Intérieures au Conseil national reste un bastion du PDC. Thomas Rechsteiner devance l'UDC Ruedi Eberle et l'autre candidate du PDC Antonia Fässler.

Le démocrate-chrétien Thomas Rechsteiner a récolté 2014 voix. Ruedi Eberle, ministre des finances, suit avec 1642 voix et Antonia Fässler, ministre de la santé et des affaires sociales, se place en troisième position avec 1446 voix. Le candidat socialiste Martin Pfister n'avait aucune chance d'être élu et a obtenu 493 voix. Le taux de participation a été de 48,7%.

Le conseiller national PDC Daniel Fässler avait été élu en avril par la Landsgemeinde au Conseil des Etats. Son siège au Conseil national était donc vacant.

Appenzell Rhodes-extérieures: David Zuberbühler réélu de justesse au National

L'UDC a conservé son siège au Conseil national à Appenzell Rhodes-extérieures. Le sortant David Zuberbühler a récolté 7720 voix, devançant sur le fil la candidate PLR Jennifer Abderhalden (7561 suffrages). La participation s'est montée à 41,3% dans le demi-canton. En plaçant David Zuberbühler en tête, l'UDC est parvenue à maintenir le siège qu'elle avait raflé en 2015 au PLR.

Aucune surprise pour le siège au Conseil des Etats. L'avocat libéral-radical d'Herisau Andrea Caroni garde l'unique siège du canton. Son adversaire, l'UDC Reto Sonderegger n'a eu aucune chance.

Les deux conseillers aux Etats réélus aux Grisons

Aux Grisons, les deux conseillers aux Etats sortants Stefan Engler (PDC) et Martin Schmid (PLR) ont été réélus sans difficulté. Ces anciens ministres défendent les intérêts du canton à Berne depuis huit ans. Stefan Engler est arrivé en tête avec 30'033 voix et Martin Schmid 26'629. La majorité absolue s'élève à 23'778 suffrages. La participation a atteint 42,16%.

L'UDC a perdu l'un de ses deux sièges au Conseil national au profit du PS. Devancé par sa collègue de parti Magdalena Martullo-Blocher (UDC), c'est le sortant Heinz Brand qui en fait les frais.

Forte poussée verte également au Tessin

Au Tessin également, une forte poussée verte se manifeste à l'élection au Conseil national. Selon une première tendance de la Radiotélévision de la Suisse italienne (RSI) diffusée dimanche vers 14h00, les écologistes passeraient de 4% des voix en 2015 à 13% aujourd'hui. Cela se traduirait par le gain d'un siège à Berne, au détriment du PDC.

Selon la projection de la RSI, la députée des Verts au Grand Conseil tessinois, Greta Gysin, 36 ans, serait élue au détriment du démocrate-chrétien sortant Marco Romano, 37 ans. Le gain des Verts se fait sur le dos de tous les autres partis, selon la RSI.

Selon les résultats actuels, les élus des autres partis au Conseil national seraient Alex Farinelli et le conseiller national sortant Rocco Cattaneo pour le Parti libéral-radical, les députés sortants Lorenzo Quadri et Roberta Pantani pour la Lega, Fabio Regazzi pour le PDC et Marina Carobbio pour le PS.

Filippo Lombardi (PDC) mène le bal de l'élection au Conseil des Etats au terme du dépouillement de 76 communes tessinoises sur 115. Il est suivi des conseillers nationaux sortants UDC Marco Chiesa et PLR Giovanni Merlini. Vu les résultats serrés des quatre premiers, un ballotage général se dessine.

Avec 12'075 voix, le journaliste-entrepreneur démocrate-chrétien devance Marco Chiesa (UDC, 11'244) et Giovanni Merlini (10'250). Avec 9954 suffrages, la socialiste Marina Carobbio Guscetti est en embuscade. La participation provisoire atteint 46,3%.

