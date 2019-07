Souvenez-vous de l'éclipse solaire de 1999

La dernière éclipse solaire qui a touché les Suisses et l'Europe entière était la dernière du siècle et même du millénaire, l'an 2000 n'ayant connu que des éclipses partielles. Il fait peu de doutes, selon les livres d'histoire, qu'elle aura eu le plus grand nombre d'observateurs, compte tenu des régions densément peuplées concernées par le passage de l'ombre de la Lune, ce fameux 11 août 1999.

Pendant l'événement, le grand public a pu observer deux phénomènes majeurs: le premier a été une impressionnante baisse de luminosité, un genre de crépuscule anticipé. Certains animaux se sont même tus ou couchés. L'autre phénomène marquant aura été une baisse de température d'environ 3 degrés entre 10 h 30 et 14 heures, créant une sensation de froid au beau milieu de l'été.

Durant moins d'un quart d'heure, cette éclipse a suscité un énorme engouement. Rappelez-vous: nombre de campagnes publicitaires proposaient des lunettes de protection spéciale éclipse qui permettaient d'admirer le ciel sans se blesser les yeux.

Retrouvez l'article du 24 heures du 12 août 1999 au format PDF«Le soleil noir entre en scène»

Et celui sur l'article de 24 heures du 11 août 1999 «Un, deux, trois éclipse!»au format PDF

Lire aussi: Claude Nicollier: «Une éclipse est toujours émouvante par sa beauté!»

(TDG)