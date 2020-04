Les skieurs rando genevois et vaudois sont-ils irresponsables?

Le Valaisan François Bruchez, guide de montagne et gardien de la cabane du Plan, a poussé un gros coup de gueule samedi sur Facebook: «Franchement, on se fout d'la gueule de qui! Nous, les guides on ne peut pas exercer notre beau métier, les flics débarquent quand 4 personnes boivent une bière sur dénonciation d’une voisine et là, une centaine de voitures sur le parking du super Saint Bernard en majorité vaudoises, genevoises et françaises! Plus de 20 personnes dans les couloirs du Vélan à plus de 45 degrés! Normal?»

Le coup de sang est accompagné d’une photo où l’on voit une multitude de voitures parquées et deux personnes en train de sortir leur matériel de ski de la voiture pour aller faire de la peau de phoque. Une activité légale mais qui est mal vue. Les autorités n’arrêtent pas de recommander en boucle de ne prendre aucun risque pour ne pas engorger les hôpitaux avec des accidents «inutiles». Le club alpin suisse a d'ailleurs annulé toutes ses courses et les cabanes de montagne sont fermées.

«Les guides sont un peu nerveux»

Y a-t-il donc des inconscients genevois et vaudois qui se fichent des consignes de sécurité pour assouvir leur passion de la montagne? Pierre Mathey, secrétaire général de l'Association suisse des guides de montagne, ne souhaite pas prendre position sur cette question. Un embarras qu’on retrouve chez un autre guide qui préfère rester anonyme. «Il faut comprendre que les guides sont un peu nerveux. Ils ont l’interdiction de travailler alors que l’on autorise des groupes de 5 personnes de faire du ski randonnée à condition de respecter la distance de sécurité. Pourquoi alors ne pas autoriser les courses guidées sous les mêmes conditions. Il y a un flou et un arbitraire qu’on ne comprend pas.»

À propos de flou, la récente déclaration du chef de la police cantonale valaisanne Christian Varone dans le «Nouvelliste» a interloqué certains. Il ne voyait rien de dramatique à ce que des parkings soient pleins avec des gens qui vont faire des randonnées à ski ou à pied, tant qu’ils sont en petit groupes et qu’ils respectent les consignes de distanciation. Et d’ajouter: «Ces activités ne sont actuellement pas interdites par les autorités.»

Le discours double de la police

Faut-il y voir un feu vert pour les skieurs genevois, vaudois et autres à venir dévaler les pentes valaisannes lors du futur week-end de Pâques où le temps sera magnifique? Markus Rieder, chef de la communication de la police valaisanne, met immédiatement le holà. «Notre message est double. Comme Alain Berset, nous répétons aux gens, et donc aussi aux sportifs genevois et vaudois, de rester chez eux. La majorité s’y conforme comme nous l’avons constaté. Une petite minorité n'écoute pas ce conseil. Et comme l’activité sportive n’est pas interdite, nous leur disons de respecter toutes les consignes de sécurité.» Un message double qui passe aux yeux de certains pour un double discours.

Les skieurs «rebelles», susceptibles de finir à l’hôpital en cas d’accident, ne sont cependant pas légion. Pascal Gaspoz, chef des guides à la maison du Sauvetage Air-Glaciers, confirme que l’activité s’est nettement ralentie: «D'ordinaire, nous effectuons une moyenne de 20 interventions par jour. Là, c’est plutôt trois ou quatre.»

40% du chiffre d'affaire

Pourquoi alors la petite minorité de skieurs qui s’adonne encore à la peau de phoque cette année irrite-t-elle autant certains guides valaisans? «Parce que cela tombe dans un contexte très tendu», nous explique un guide. «Notre profession fait 40% de son chiffre d’affaire sur le mois de mars et d’avril. Et là, nous n’avons aucune rentrée financière alors que, dans le même temps, des petits groupes de skieurs sont autorisés.» Le Conseil fédéral devrait d’ailleurs se pencher sur la question ce mercredi. Il doit décider quelles professions d’indépendants pourraient recevoir une aide.