Simonetta Sommaruga fait l'éloge du local

«Nous allons bien si les autres vont bien»: la socialiste Simonetta Sommaruga souhaite une année 2020 tournée vers les autres. La présidente de la Confédération a placé la bienveillance au centre de son allocution du Nouvel An.

«Bonne année!», a lancé de manière classique la Bernoise, qui accomplit en 2020 sa deuxième présidence. Son allocution était diffusée mercredi sur les ondes de la RTS.

Pour évoquer ce passage de l'An qu'elle souhaite placé sous le signe de la bienveillance, Simonetta Sommaruga s'est tournée vers sa boulangerie de quartier. «Dans ma boulangerie, on pratique au quotidien la bienveillance avec les autres, on se regarde dans les yeux».

L'ancienne ministre de la justice fait l'éloge du local, du quotidien, des pains et gâteaux présentés avec amour et de l'odeur du bon pain. «Tous les clients sont accueillis avec chaleur», souligne celle qui a été responsable du dossier de l'asile entre 2010 et 2018.

Filant la métaphore du pain, «aliment de base», elle regrette que «beaucoup de gens en soient privés». En Suisse, tout le monde peut s'acheter du pain. Mais les producteurs locaux ne doivent pas être oubliés. «Son prix devrait permettre de payer correctement ceux qui sèment et récoltent les céréales», rappelle la socialiste de 59 ans, qui succède à Ueli Maurer.

«Un prix juste, qui contribue à préserver la terre et la vie sur terre», plaide encore la ministre de l'environnement, cinquième femme à présider la Confédération. (ats/nxp)