Un risque de sécurité pour des vélos pour enfants

Certains vélos pour enfants de la marque «woom» présentent un risque de sécurité. Les bicyclettes concernées doivent être équipées d'une vis et d'un écrou.

Sur les vélos concernés, le pivot de la fourche peut se desserrer, engendrant un risque de chute et d'accident, informe mardi le Bureau de prévention des accidents (BPA). Ceux-ci ne doivent donc plus être utilisés jusqu'à ce qu'ils soient ultérieurement équipés de la vis et de l'écrou appropriés.

Le problème de sécurité concerne les vélos «woom 4», «woom 5» et «woom 6» avec potence Vario réglable en hauteur, vendus à partir de septembre 2018. Il n'y a pas de risque s'ils sont équipés d'un garde-boue «woom» d'origine sur la roue, précise le BPA. (ats/nxp)