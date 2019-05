Risque d'étouffement avec des peluches Micasa

Migros rappelle plusieurs peluches Micasa. Un contrôle interne a révélé que des trous pouvaient se former sur huit animaux en peluche en raison de la mauvaise finition des coutures, rendant accessible le matériau de rembourrage. Des éléments de ce matériau pourraient être ingéré et conduire à un risque d’étouffement.

Les articles suivants sont concernés par ce rappel de produit: - Cochon OLMA, 20cm et 33cm, rose - Chien AIKO, 20cm et 33cm, brun clair - Lapin PINO, 20cm et 33cm, gris clair - Mouton ROSI, 20cm et 33cm, blanc

Les produits ont été commercialisés dans toute la Suisse depuis mai 2018 via les magasins Micasa, Migros et Do it + Garden. Les clients en possession des produits concernés peuvent les rapporter dans leur magasin Micasa, Migros ou Do It + Garden. Le prix de vente leur sera remboursé.

