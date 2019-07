Rire à la Fête des Vignerons, c’est bon pour la santé

Une femme noyée dans les excès de graisse d’un hamburger, portée en pâture à quelques tribuns rigolards… il y a quelques années, André Paul s’était fait tout un dessin de la mise en scène de la future Fête des Vignerons. Mais en bien meilleur crobardeur qu’oracle! Portant les femmes dans son cœur, le spectacle 2019 ne lui a pas vraiment donné raison, par contre il a sorti de la cave quelques traits d’humour plus ou moins plats distillés par les trois Docteurs.

On a donc aussi envie de sourire à Vevey, ce qui n’a pas toujours été le cas dans l’histoire de la grand-messe vigneronne. Les caricatures sont rares et la planche signée par Ferdinand Hodler en 1899 dans un journal comique genevois n’est pas très connue. Le peintre s’amusait des péripéties d’un citoyen du bout du lac contraint de «mettre quelque chose au clou» pour pouvoir s’offrir un billet!

Environnement protestant

«L’environnement de la Fête est protestant, ne l’oublions pas, rappelle Sabine Carruzzo-Frey, historienne et secrétaire générale de la Confrérie des Vignerons. C’est la solennité qu’on cherchait, on voulait de la dignité dans cette cérémonie. Il faut donc attendre le XXe siècle pour voir la première touche d’humour dans le spectacle et elle repose sur les formes généreuses de Silène, ce personnage bedonnant juché sur un petit âne et dont l’état d’ébriété fait rire. En 1977, ça passait encore bien; en 1999, déjà un peu moins et aujourd’hui, ça ne passerait plus. C’est d’ailleurs intéressant de constater ce déplacement.»

Mais en grand incontournable de ces dernières décennies, l’humour n’a pas pour autant flanché, même conscient de s’attaquer à un événement dont une région entière se sent un peu copropriétaire. En 1999, François Silvant monte «La Fête de la Vigneronne», qu’il jouera plus de 230 fois alors que Lova Golovtchiner cartonne la même année avec «Vous ne pouvez pas mettre la Fête des Vignerons moins fort?»

Cette fois, c’est Joseph Gorgoni qui s’y colle sur les scènes romandes, en Marie-Thérèse flanquée de la jeune garde de l’humour. Alors que Christophe Bertschy a précédé l’événement d’une série de dessins publiés dans un ouvrage et dans nos colonnes. «Est-ce qu’il y a un humour vigneron? C’est possible, probable même. Je pense évidemment à Gilles et j’ai aussi des dessins d’André Paul en tête. Mais je me suis plutôt intéressé à la comédie humaine, à ces petites choses amusantes qui peuvent se passer dans une ville qui se prépare à un tel événement. Et j’ai des devanciers prestigieux, Burki, Mix & Remix, André Paul. J’aurais adoré les voir sur cette Fête, sur cette concentration incroyable de traits humains, mais voilà… Alors, il fallait bien que quelqu’un s’y colle.»

Un dôme pour sourire

Raymond Burki est aussi au rendez-vous dans un dôme (en photo ci-dessous) qui fait le plein à quelques mètres de l’arène. Ses tronches, ses vedettes, les Daniel Brélaz, Bertrand Piccard, Federer, Constantin, Godard, Morisod affranchis de la bidimentionnalité d’une page de journal prennent une autre épaisseur. Ils vivent grâce à la réalité augmentée et Yann Lambiel leur donne une voix si complice avec les traits de génie de Burki. On rit, on sourit – émus aussi – de retrouver le dessinateur de «24 heures» si vibrant dans un contexte qu’il affectionnait.

«Lavaux, le patrimoine, le vin, c’est une thématique que mon père appréciait, souffle Stanislas Burki. Il a dessiné 1977, 1999 et au-delà, il a beaucoup travaillé sur des étiquettes de vin. Mais de voir ses dessins bouger dans cet événement extrêmement populaire et familial, c’est encore autre chose. C’est l’envie de partager l’œuvre globale de mon père en touchant les jeunes avec d’autres formes d’écriture.»

Toucher mais aussi un peu égratigner, c’est également l’envie de Benjamin Cuche. Dans sa Fabrik transformée en caveau officiel, l’humoriste déclare ses intérêts: il est fan inconditionnel de la Fête et il voulait la faire… à sa manière. «Un peu comme un enfant qui a envie de faire la même chose que les grands.»

«La p’tite Fêvi»

Le Veveysan d’adoption a donc créé «La p’tite Fêvi», spectacle qu’il donne tous les soirs. «C’est une Fête qui fédère tellement de monde, d’ailleurs, on en devient presque Valaisans tellement c’est clanique! Maintenant, je ne sais pas si la Fête appelle l’humour mais c’est une vraie mine d’or. Les paroles qu’on entend le mieux, c’est «retour à l’essentiel», et en face il y a cette débauche de moyens techniques: c’est fantastique! D’ailleurs moi aussi j’ai mes arènes, enfin une partie, et mon plancher LED, sauf qu’il s’appelle L’aide…»