Reverdir et renaturer le Sahara pour aider la planète

C’est la plus vaste étendue de terre aride au monde et le premier nom qui vient à l’esprit à l’évocation du mot «désert». Pourtant, le Sahara n’a pas toujours affiché le visage sec et décharné qu’on lui connaît. «Il y a cinq mille ans, cet immense désert était vert, couvert de végétation luxuriante. Des gens y vivaient, cultivaient la terre, la faune y était abondante», assure Jean-Édouard Buchter. Cet ingénieur EPFZ appuie son affirmation sur de très nombreuses peintures rupestres retrouvées sur place, ou les scènes de chasse sur un sol luxuriant sont légion.

Le Sahara a ensuite viré au désert sous l’action conjuguée d’un changement climatique, de la fin de la mousson africaine et des débuts de l’agriculture, de l’élevage et de la déforestation postpaléolithique. Une inversion du processus et un retour à un Sahara verdoyant sont donc possibles, affirme Jean-Édouard Buchter, dont le dernier livre, «Reverdir le Sahara», se veut un mode d’emploi pour y arriver et détaille tous les projets, en cours ou qui n’existent que sur le papier, qui s’y consacrent.

«Pas loufoque»

À entendre le scientifique, un retour au vert du désert aurait de très nombreux avantages. Il y en aurait même tellement que l’ingénieur s’étonne que la perspective, étonnante de prime abord, ne soit pas assez prise en compte au regard des enjeux environnementaux et planétaires actuels. Reverdir le Sahara permettrait de répondre à l’urgence climatique en créant un nouveau poumon vert qui capturerait le carbone, à gérer les flux migratoires en offrant une terre fertile aux populations déplacées, telles que celles de certains archipels de Polynésie, ou encore à inverser l’exode rural ou à éviter les conflits dus au manque d’eau et de terres cultivables, énumère l’ingénieur. «Des populations voient leurs terres diminuer, en partie à cause de nous, Occidentaux, qui détraquons le climat. Nous avons une responsabilité», poursuit Jean-Édouard Buchter.

Le constat posé, reste à savoir comment y remédier. «Il existe de nombreux projets loufoques qui promettent de résorber le carbone rejeté dans l’atmosphère. De mon côté, j’insiste sur la faisabilité des idées que j’avance. Nous ne cultiverons certes pas grand-chose dans l’année à venir, mais le Sahara finira bien par verdir», assène le chercheur.

L’importance de l’eau

Et l’ouvrage de livrer la marche à suivre pour y parvenir. Première étape de cette refertilisation monstre: former de l’humus, du nom des matières organiques décomposées qui composent le sol et sans qui rien ne pousse. Buchter suggère d’en créer à proximité d’oasis ou en bordure de désert, où le sol est encore carboné, en plantant des espèces végétales à forte croissance. Leurs feuilles et leurs débris formeront un compost épandu sur d’autres surfaces pour que les zones fertiles grignotent le désert petit à petit. Dans ce cercle vertueux de reconquête des zones arides, l’eau, qui n’aurait jamais aussi bien porté son nom d’or bleu, joue un rôle déterminant.

La preuve au nord du Burkina Faso, «où le désert reverdit à perte de vue», écrit l’ingénieur. Une prouesse que l’on doit à Lindo Grandi, inspecteur forestier tessinois, passé maître en semis de végétation résistante en milieu aride. «Il se sert d’une charrue qui reproduit le mouvement de sauts des dauphins, ce qui provoque des cuvettes dans le sol. L’eau de la saison des pluies y est maintenue. Dans ces tranchées, les indigènes sèment des crottes de chèvres qui contiennent les semences d’arbres mangés par les animaux. Le vent amène la semence d’herbes et, dès l’année suivante, le sol verdit. En quelques années poussent des arbres, le bétail revient et des cultures sont possibles. Cette méthode, redoutablement efficace, peut être étendue à tout le Sahel», s’enthousiasme Jean-Édouard Buchter, qui souligne au passage le rôle essentiel des autochtones, a priori dans des régions où la sécurité n’est pas toujours garantie. «Il ne s’agit pas de vouloir arriver en conquérants donneurs de leçons. Nous pouvons fournir les équipements, mais sur place il faut des relais locaux, sensibles aux ethnies et aux cultures différentes. Ensuite la confiance reviendra.»