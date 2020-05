Restaurants et petits commerces verront leur loyer baisser de 70%

Le parlement vote depuis lundi à marche forcée des millions et des milliards de crédits engagés dans l’urgence par le Conseil fédéral pour amortir le choc du coronavirus. Et il ajoute encore des dépenses supplémentaires quand il estime que cela ne suffit pas. Mardi, à l’issue d’un débat tendu, le National a décidé par 103 voix contre 77 et 15 abstentions de voler au secours des petits commerçants. Il demande au gouvernement de faire en sorte que les restaurants, coiffeurs, fitness et autres établissements fermés sur injonction de l’État puissent verser uniquement 30% de leur loyer habituel au propriétaire.

«Pour les gérants des commerces, le paiement du loyer est une question de vie ou de mort, lâche d’emblée la rapporteuse de la commission, Jacqueline Badran (PS/ZH). Il faut éviter une avalanche de contentieux juridiques et de faillites. La solution trouvée, à savoir un abandon de 70% du loyer, est gagnante-gagnante. Les commerçants peuvent poursuivre leur activité et les propriétaires toucheront 30% du loyer, ce qui leur permet de couvrir leurs frais.»

Fabio Regazzi (PDC/TI) avoue que plusieurs de ses collègues ne se rallient pas à cette solution de gaieté de cœur. «C’est navrant mais nécessaire. Les petits commerçants ont subi deux ou trois mois d’interdiction professionnelle. La situation est intenable pour eux et il faut alléger leurs charges.» Et quid des bailleurs en difficulté? «Nous avons prévu un fonds de 20 millions pour les cas de rigueur.»

À l’UDC, on s’étrangle. «Vous êtes en train d’exproprier de facto des milliers de Suisses», tonne le chef de groupe, Thomas Aeschi. Mais c’est Thomas Matter (UDC/ZH) qui sonne la charge: «Votre solution est injuste et déséquilibrée. Le parlement fait des cadeaux mais ce sont les propriétaires qui trinquent car l’État ne leur verse rien. Les conséquences? Elles vont se traduire dans l’entretien des immeubles, les rénovations et le paiement des crédits hypothécaires à charge du propriétaire. Et vous jetez à la poubelle tous les accords de gré à gré déjà négociés.»

Le Conseil fédéral s’oppose aussi à cette intervention massive de l’État dans le marché immobilier. «Il est très difficile de dégager une solution juste et équilibrée, explique le ministre de l’Économie, Guy Parmelin. La motion ne prend pas en considération les écarts importants que la fermeture temporaire peut avoir en matière d’impact économique selon les commerces ni les mesures étatiques d’urgence, de solidarité et de soutien disponibles. Voilà pourquoi il vaut mieux laisser les propriétaires et les locataires négocier entre eux et trouver des solutions pragmatiques. Les tribunaux trancheront si aucune solution n’est trouvée.»

«Une cochonnerie»

Jacqueline Badran reprend la parole pour dire que les propriétaires ne sont pas à plaindre. «Ils sont les grands, grands gagnants du marché immobilier ces vingt dernières années avec des profits qui ont doublé.» Thomas Matter explose: «C’est une cochonnerie ce que vous faites. En tant que rapporteuse de commission, vous êtes astreinte à une certaine impartialité.» Les choses se calment avec Hans-Ueli Vogt (UDC/ZH): «Pourquoi 70/30 et pas 50/50?» demande-t-il. Jacqueline Badran répond: «Trente pour cent correspondent aux coûts usuels d’exploitation du propriétaire. Faire 50/50 ne refléterait pas le fardeau que le commerçant locataire, privé d’exploitation, doit supporter.»

Une dernière question laisse planer une grande ombre sur ce débat. Elle est posée par Hans-Peter Portmann (PLR/ZH). «Un propriétaire qui est privé de 70% de son revenu peut-il porter plainte contre la Confédération?» Jacqueline Badran reconnaît que ce point n’est pas clarifié. Le Conseil des États devrait dire ce qu’il en est. Il se prononce sur le texte ce mercredi.