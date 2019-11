Référendum contre le plan de sauvetage de l'aéroport

Le Parti socialiste, les Verts et le Parti communiste luganais ont annoncé samedi le lancement d'un référendum contre la recapitalisation de la société propriétaire de l'aéroport de la ville. Le conseil municipal a approuvé lundi dernier un crédit de six millions de francs dans ce but.

Le conseil municipal a accepté par 43 voix pour, 11 contre et une abstention le plan de sauvetage proposé par la Municipalité. Ce dernier comprend trois crédits: un premier de 3,6 millions de francs pour la recapitalisation de Lugano Airport SA (LASA).

Un deuxième de 1,38 million doit couvrir les pertes jusqu'à la fin de l'année. Le troisième s'élève à 780'000 francs et doit couvrir 60% des pertes prévues en 2020. (ats/nxp)