Référendum: déjà 50'000 signatures contre l'e-ID

Identité électronique Alors que le Gouvernement se penche lundi après-midi sur la loi fédérale de l'identification électronique (e-ID), une alliance menace de lancer un référendum. Plus...

Suisse Plusieurs organisations se sont lancées dans la collecte de signatures en vue d'un référendum sur l'identité électronique, exigeant que l'Etat s'en charge et non des entreprises privées. Plus...