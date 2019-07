Recycler l'eau d'un glacier pour le recouvrir de neige

Collecter en été de l'eau d'un glacier pour la recycler et la lui rendre en hiver sous forme de neige: c'est le pari scientifique de chercheurs grisons. Cette démarche doit permettre aux glaciers de croître à nouveau. Un projet-pilote sera lancé en août en Engadine.

Durant 30 mois, une équipe dirigée par le professeur Felix Keller, de la Haute école de technologie et d'économie de Coire va tenter de sauver un glacier dès le 19 août prochain en Haute-Engadine. Elle puisera de l'eau d'un glacier dans le domaine skiable de Corvatch, au-dessus de Silvaplana, et installera un système d'enneigement artificiel non électrique, suspendu dans les airs.

Il suffit, en effet, que 10% de la surface du glacier soit ainsi recouverte de neige durant toute l'année pour faire croître à nouveau le volume du glacier d'ici à 10 ans. L'équipe du professeur Keller en est certaine. Elle se base sur des recherches qui en ont apporté la preuve, indique la haute école grisonne mercredi.

L'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) soutient le projet pour moitié avec une enveloppe de 2,5 millions de francs. Le financement de l'autre moitié est garanti par des partenaires industriels. La HES de Lucerne, la HES du Nord-Ouest et la haute école technologique de Buchs et St-Gall participent également au projet. (ats/nxp)