Reconstruire le viaduc coûterait 80 millions

La rénovation du viaduc de Riddes (VS) sur l'autoroute A9, désormais fermé aux poids lourds à cause de dégradations plus importantes que prévu, sera délicate en raison des techniques utilisées dans les années 60-70. Une reconstruction coûterait 80 millions de francs.

Dans une interview publiée mardi dans le «Nouvelliste», le chef du Service valaisan de la mobilité Vincent Pellissier n'exclut pas le scénario d'une fermeture du viaduc, qui est interdit depuis lundi aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Les camions de plus de 40 tonnes en avaient déjà été bannis fin juin.

Vincent Pellissier livre aussi les chiffres pour la remise en état de l'ouvrage: 22 millions de francs (dont 8 à la charge du canton) pour une rénovation, 80 millions pour une reconstruction complète, un montant que le responsable qualifie d'«important».

«On a beaucoup construit et vite»

Les autorités annonceront à la fin de l'été les décisions définitives sur le maintien des mesures, d'éventuelles autres restrictions ou encore les travaux à entreprendre sur le viaduc.

«Je ne veux pas être alarmiste. Encore une fois, il faut d'abord attendre les résultats des nouvelles analyses. Mais l'opportunité d'investir 80 millions pour un pont à cet endroit pourrait se poser», déclare Vincent Pellissier. Il relève que le trafic mesuré quotidiennement sur le viaduc (10'000 véhicules) est deux fois moindre que celui constaté sur la route Sion-Savièse.

Une rénovation de la structure est également délicate car les techniques utilisées aujourd'hui sont différentes que celles en vigueur dans les années 60 et 70, «où l'on a beaucoup construit et de manière rapide, avec aussi différentes techniques testées».

Sonnette d'alarme

Sur la situation générale des infrastructures, Vincent Pellissier souligne que «depuis un certain temps, nous tirons la sonnette d'alarme concernant l'argent insuffisant investi dans la rénovation du système routier, notamment des ponts. Certains nous ont traités d'alarmistes. Aujourd'hui, on voit que ce n'était pas le cas».

Une fermeture du viaduc aurait un impact important sur la région. L'ouvrage permet à la route cantonale de passer sur le Rhône, sur plusieurs routes et chemins communaux, sur l'autoroute A9 ainsi que sur les voies CFF de la ligne ferroviaire du Simplon. Il est aussi emprunté par les automobilistes qui se rendent dans les stations de ski d'Ovronnaz et de la Tzoumaz. (ats/nxp)