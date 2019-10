Quels sont les labels respectueux du bien-être animal?

Qu’est-ce qui se cache vraiment derrière une étiquette? La Protection suisse des animaux (PSA) veut aider les consommateurs soucieux du bien-être animal à faire un choix en toute connaissance de cause. Mardi, elle a lancé le site Manger avec du cœur pour leur permettre d’y voir clair dans la «jungle des labels».

L’outil passe en revue une trentaine de labels de bœuf, de poulet, de porc et de veau, évalués sur la base d’une centaine de critères. Il les classe dans quatre groupes. Du meilleur au pire, un produit peut-être considéré comme «Top», «OK», «Uncool» («seulement si nécessaire») ou «No go» («pas touche»). Cette évaluation comprend aussi un chiffre désignant le nombre de points à améliorer pour se rapprocher de la vision idéale d’un traitement respectueux selon la PSA. Plus le chiffre est bas, mieux c’est.

Le site est simple d’usage. Sur la page «Recherche produits», l’utilisateur coche la viande de son choix, l’endroit où il veut faire ses courses et la qualité désirée. Essayons avec les critères «bœuf, Migros, Top». Résultat: rien. Le géant orange ne propose pas de bœuf remplissant les exigences les plus élevées. Il faut descendre d’un cran pour trouver des produits «OK», vendus sous les labels Terra Suisse, Migros Bio et Bœuf de pâturage.

Sur la base de ses recherches, la PSA a dressé un classement général des labels. Celui-ci est dominé par KAG Freiland, qualifié d’«excellent». Naturafarm, le Bourgeon, IP-Suisse et Terra Natura sont considérés comme «corrects». L’organisation souligne que les produits qui se limitent au respect des minima légaux n’obtiennent pas la moyenne. Et que, à quelques exceptions près, toute viande provenant de l’étranger est à bannir.

L’outil permet aussi de mesurer, selon la PSA, l’engagement en faveur du bien-être animal d’un détaillant: un tableau montre la part de produits recommandés ou non, vendus dans son assortiment. Sa conclusion: Coop est «champion suisse de la protection des animaux». Manor, Globus et Lidl n’ont pas fourni les détails financiers nécessaires pour l’évaluation, regrette l’organisation.

La PSA estime que son outil est essentiel face à la multiplication de labels et aux informations jugées «partielles», voire «fausses» que propage le secteur alimentaire et qui donnent une image éloignée de la réalité. Responsable du projet, Patricia Gerber donne l’exemple de Suisse Garantie montrant des cochons en pleine nature, alors que le label n’exige pas d’accès au pâturage.

Le site va s’élargir à l’examen du lait et des œufs labellisés.