Ce qu'il faut retenir des nouvelles mesures du Conseil fédéral

Conférence de presse très attendue de la part du Conseil fédéral ce mercredi. Le gouvernement précise encore plus les nouvelles étapes du déconfinement du pays. «La crise n'est pas terminée. Nous n'allons pas tout de suite reprendre notre vie d'avant. Il n'y a pas de solutions simples», a rappelé la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.

Prochaine échéance: le 11 mai

En résumé:

Restaurants: dès le 11 mai, 4 personnes par table (ou parents et enfants), 2 mètres de distance ou éléments de séparation entre les groupes. Les clients devront tous être assis et les tables espacées de deux mètres ou isolées avec un élément de séparation. Le CF décidera d’autres assouplissements le 27 mai.

Le Conseil fédéral a par ailleurs décidé qu’outre les magasins et les marchés, les musées, les bibliothèques et les archives pouvaient également rouvrir le 11 mai. Les zoos et les jardins botaniques, eux, resteront fermés jusqu’au 8 juin.

Écoles primaires et secondaires: dès le 11 mai, enseignement sur place. La mise en œuvre relève des cantons et des communes.

Gymnases, écoles professionnelles et hautes écoles: dès le 11 mai, les examens pourront être organisés en respectant les règles d’hygiène et de distance. Activités présentielles possibles, pour 5 personnes au plus. Dès le 8 juin, ouverture probable à plus de participants.

Sport populaire: dès le 11 mai, il sera à nouveau possible de s’entraîner mais seulement en groupe de 5 personnes au plus, sans contact corporel.

Les manifestations: celles rassemblant plus de 1000 personnes restent interdites jusqu’au 31 août. Le Conseil fédéral réévaluera la situation avant la pause estivale.

À noter que concernant les transports publics: l'offre et les plans de protection seront discutés ce jeudi 30 avril. «La reprise des transports en commun se fera de manière progressive», selon la présidente de la Confédération.

Concernant les examens de maturité

Rappel: la décision de l’Assemblée plénière de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) du 21 avril 2020 relative à l’annulation des examens oraux de maturité relève uniquement de la compétence des cantons. En revanche, la décision de pouvoir renoncer également à l’organisation des examens écrits cette année appartient en dernier ressort à la Confédération.

Dans ce contexte, la CDIP a demandé au Conseil fédéral d’autoriser les cantons à ne pas organiser d’examens finaux écrits. Lors de sa séance ce mercredi, le Conseil fédéral a approuvé cette solution fédéraliste, qui permet aux cantons de tenir compte des différents degrés d'atteinte par la pandémie de coronavirus et des différentes conditions cadres organisationnelles et pédagogiques résultant de l'interdiction de l'enseignement présentiel, et de décider eux-mêmes au sujet de l’organisation des examens écrits. Dans les cantons où les examens n’auront pas lieu, les certificats seront décernés sur la base des notes de la dernière année enseignée. Les certificats basés sur ces notes présentent une pertinence et une validité suffisantes pour garantir l’aptitude aux études de leurs titulaires. Lors de l’admission, les hautes écoles reconnaîtront les certificats suisses de maturité indépendamment de la base sur laquelle ceux-ci ont été établis.

Concernant les médias

Le Conseil fédéral approuve un train de mesures en faveur des médias. Pour préserver la diversité de la presse, l'aide indirecte à la presse devrait être étendue à tous les quotidiens et hebdomadaires en abonnement. Le plafonnement du tirage à 40'000 exemplaires est supprimé, afin que des titres nationaux puissent dorénavant aussi bénéficier d'un soutien. En outre, une aide est également accordée aux journaux qui font partie d'un réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100'000 exemplaires par édition.

Grâce à ces deux mesures, près de 35 millions d'exemplaires de journaux supplémentaires par année profiteront de l'aide indirecte à la presse. Pour soutenir aussi les titres à faible tirage, la contribution fédérale passera de 30 millions de francs aujourd'hui à 50 millions de francs. De la sorte, tous les titres soutenus obtiendront un rabais sur la distribution plus élevé par exemplaire.

Afin de soutenir la transformation numérique de la branche des médias, les médias en ligne doivent aussi bénéficier d'une aide. A cette fin, le Conseil fédéral veut mettre à disposition 30 millions de francs par année, prélevés sur les fonds fédéraux. Un soutien ira aux médias en ligne qui peuvent compter sur les revenus de leur lectorat.

