Ce qu'il faut retenir des mesures de déconfinement du Conseil fédéral

En préambule, la présidente de la Confédération a rappelé que les mesures prises ces quatre dernières semaines «ont porté leurs fruits». Mais Simonetta Sommaruga dit craindre un rebond de l'épidémie. La socialiste a appelé la population à continuer de respecter les distances sociales.

«La transition sera assez lente, se fera étape par étape. Il ne s'agit pas de gâcher les efforts déjà consentis. (...) Il faut éviter les rechutes», rappelle le ministre de la Santé Alain Berset. «Nous souhaitons agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire», s'agissant d'éviter les politiques de «stop and go».

Important: «le passage d'une étape à l'autre n'aura lieu que s'il n'y a pas d'augmentation significative des cas de COVID-19», rappelle le gouvernement.

Le 27 avril: réouvertures de certains commerces et des crèches

Les hôpitaux pourront à nouveau pratiquer toutes les interventions, y compris celles qui ne sont pas urgentes. Les cabinets médicaux, les salons de coiffure et de massage et les instituts de beauté pourront également rouvrir, de même que les magasins de bricolage, les jardineries, les pépinières et les fleuristes – à condition toutefois de garantir la sécurité des clients et des employés.

À noter qu'Alain Berset a déclaré que, «du point de vue du Conseil fédéral», les crèches n'avaient jamais été fermées.

Les installations publiques en libre-service telles que les stations de lavage pourront aussi être remises en fonction. Par ailleurs, les personnes extérieures à la famille proche d'un défunt pourront à nouveau assister aux funérailles.

Enfin, toujours à partir du 27 avril, les magasins d'alimentation qui proposent d'autres marchandises en plus des biens de consommation courante pourront rouvrir toute leur surface de vente.

S'agissant des grandes manifestations, le Conseil fédéral décidera lors d'une de ses prochaines séances quand elles seront à nouveau autorisées.

11 mai: Réouverture de toutes les écoles obligatoires

«Si l’évolution de la situation le permet», l’école obligatoire, et les autres magasins (dont les marchés) devraient rouvrir leurs portes le 11 mai. Le Conseil fédéral prendra une décision à ce sujet le 29 avril.

Concernant les examens de fin d'apprentissage: le Conseil fédéral donne son feu vert.

8 juin: réouverture du secondaire II

Les écoles professionnelles et du secondaire II, les hautes écoles, les musées, les zoos, les jardins botaniques et les bibliothèques devraient rouvrir le 8 juin. Le gouvernement doit se prononcer sur les détails de cette étape le 27 mai. Par ailleurs, à la même date, le gouvernement se prononcera sur un éventuel assouplissement de l'interdiction de rassemblement.

