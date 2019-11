Sa voiture s'envole et embrase un immeuble. Il n'avait pas de permis

Dimanche, aux petites heures du matin, une course poursuite à vive allure s’est terminée de manière tragique. Les images parues dans la presse alémanique des restes d’une luxueuse voiture de sport volée témoignent de la violence de l’accident qui a secoué le village de Galgenen (SZ).

Alors qu’il tentait d’échapper à un contrôle de police, le conducteur du bolide a heurté un îlot piéton à une vitesse de 169 km/h. La collision l’a propulsé dans les airs et le véhicule s’est encastré 50 mètres plus loin dans la façade d’un immeuble, tirant brutalement de leur sommeil les occupants. La voiture a pris feu et les flammes se sont propagées dans l'habitation.

La famille A. et ses trois enfants sont parvenus à quitter les lieux. Ils s’en sont sortis indemnes. Le conducteur est décédé sur place. Les flammes ont détruit le bâtiment mais les pompiers ont pu sauver une maison adjacente qui menaçait aussi de partir en fumée.

Voiture volée en Thurgovie



Selon la police cantonale, le conducteur avait volé la voiture dans le canton de Thurgovie. Les plaques d’immatriculation avaient, elles aussi, été dérobées.

L'identité de la victime n’était dans un premier temps pas connue mais elle vient d’être déterminée, mardi, grâce à la banque de données ADN de la police. Il s’agit d’un Saint-Gallois de 29 ans qui n’a jamais passé son permis de conduire. Les autorités cherchaient à l’arrêter car il n’avait pas payés des amendes pour resquillage. Il n’avait pas de domicile connu.