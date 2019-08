Progression des nuitées hôtelières

Les nuitées hôtelières enregistrées en Suisse entre janvier et fin juin ont affiché une progression sensible. La demande des touristes étrangers a accéléré un peu plus fortement que celles en provenances des hôtes locaux.

Au premier semestre, l'hôtellerie helvétique a vu le nombre de nuitées progresser de 1,5% sur un an à 18,7 millions d'unités, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La demande étrangère a affiché 10,3 millions de nuitées ( 1,8%), tandis que celle des touristes suisses a atteint 8,5 millions ( 1,1%).

Les visiteurs du continent américain ont été les plus grands contributeurs de la demande internationale, avec une progression de 8%, dont 10,4% pour les Etats-Unis, a précisé l'OFS dans un communiqué.

Le continent asiatique a affiché une croissance des nuitées de 4,2%, la Chine étant le principal contributeur ( 7,7%). (ats/nxp)