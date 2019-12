Les petits privilèges octroyés à la présidente de la Confédération

C’est ce post Facebook qui a mis le feu aux poudres. «Depuis deux mois, les pendulaires et les voyageurs de l’arc jurassien se rendant en train à Berne ou quittant la capitale fédérale pour regagner leurs pénates sont exilés sur une voie située à 400 mètres de la gare. Pas vraiment le pied pour les personnes âgées, celles chargées de nombreux bagages ou les bipèdes à mobilité réduite. Ce jeudi, la nouvelle présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga –par ailleurs ministre des Transports–, et le nouveau président du Conseil des États, Hans Stöckli –par ailleurs ancien maire de Bienne–, iront fêter leurs élections respectives à Bienne. Leur train spécial partira-t-il de la voie 49 – la voie des pestiférés, celle que sont obligés d’emprunter nombre de celles et ceux qui leur ont fait confiance?»

L’auteur du post, c’est Mohamed Hamdaoui, député PDC au Grand Conseil bernois et habitant de Bienne. La réponse à la question, c’est évidemment non. Selon l’invitation en notre possession, tous deux – ainsi que leurs nombreux invités triés sur le volet – partiront de la confortable voie 8, qui évite de rallonger le trajet de cinq bonnes minutes.

La faute à personne...

Si cette situation fait réagir les voyageurs de la ligne sur les réseaux sociaux, sous la Coupole, certains élus ne sont pas en reste. Le conseiller national Jean-Paul Gschwind (PDC/JU) y va de sa petite pique. «Ce n’est pas normal de faire deux catégories de voyageurs. S’ils avaient dû marcher, ces chantres de la mobilité se seraient rendu compte de ce qu’ils font subir aux pendulaires.» Son collègue Pierre-Alain Fridez (PS/JU), qui lui aussi doit se «farcir» ces 400mètres de plus, ne souhaite pas alimenter la polémique, mais note toutefois que ce quai49 constitue un inconvénient «pénible». «Je suis étonné qu’on ne trouve pas d’autres solutions.»

Mais pourquoi a-t-on «sacrifié» les habitants de l’arc jurassien et pas ceux de Berthoud ou de Thoune? Les CFF expliquent s’être basés sur un critère objectif. «Les trains qui s’arrêtent sur le nouveau quai sont ceux qui, aux heures pleines et à la demi-heure selon l’horaire, sont les premiers à entrer en gare, puis les derniers à en partir, ce qui permet aux voyageurs d’avoir davantage de temps à disposition pour les correspondances.» Les CFF étudieront à nouveau la situation pour l’horaire 2021.

Questionnée sur l’apparent passe-droit dont semblent profiter les invités des deux nouveaux présidents, l’entreprise est soudain beaucoup moins loquace. On nous précise que ce genre de dispositif exceptionnel ne pourrait pas être mis en place dans l’horaire quotidien, et c’est à peu près tout. Pour les horaires et les trajets des trains spéciaux, il faut s’adresser directement aux clients qui commandent ces prestations, les CFF n’étant pas autorisés à communiquer à ce sujet.

L’organisateur de la cérémonie, c’est le Canton de Berne. Et là, on s’empresse de refiler la patate chaude à l’expéditeur. «Le Canton a commandé un train spécial aux CFF Berne-Bienne pour la présidente de la Confédération suisse et le président du Conseil des États, explique Christian Kräuchi, chef du service de la communication du canton de Berne. Sur la base de la situation d’exploitation, les CFF ont décidé des voies à partir desquelles le train partira demain. Il n’y avait pas de spécifications du Canton. Nous devions simplement le savoir quelques semaines à l’avance pour que le bon numéro de quai puisse être noté sur l’invitation.» Quelqu’un a-t-il décidé sciemment d’éviter le quai maudit pour ce double voyage présidentiel? On ne saura pas le fin mot de l’histoire. Certains s’amusent à noter que Simonetta Sommaruga et Hans Stöckli sont tous deux socialistes. Et de rallier le slogan du parti: «Pour tous sans privilège».