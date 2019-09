Privée de la garde de ses enfants, une mère est accusée de sévices

«Je l’ai vue en venir aux mains avec eux: les traîner par terre, les tirer par les cheveux, et ce plusieurs fois par mois. À une reprise, elle a étranglé notre fils aîné…» Chef d’entreprise neuchâtelois, Thomas*, la petite quarantaine, est à couteaux tirés avec la mère de ses trois enfants, Suzie*, une Américaine du même âge.

Depuis le départ de monsieur du domicile conjugal, en début d’année dernière, madame se voit verser une coquette contribution d’entretien de plus de 20 000 fr. par mois, correspondant à la moitié des revenus de son futur ex-époux millionnaire. Un montant calculé hors pension destinée à la progéniture du couple, dès lors que Thomas en a obtenu la garde après six mois. Les trois enfants sont âgés de moins de 10 ans. Dans la foulée, le quadragénaire a déposé une plainte contre Suzie pour violation du devoir d’éducation, contrainte, menaces et voies de fait, en raison de sévices présumés sur leurs enfants depuis leur plus jeune âge. La Neuchâteloise d’origine californienne a répliqué en poursuivant pénalement son conjoint pour lésions corporelles et violations de domicile. Leur procès s’est ouvert lundi devant le Tribunal régional du Littoral. «J’ai moi-même été victime de violences de mon épouse, qui peut aller très loin», a déclaré le directeur horloger, tout en précisant que la police avait dû intervenir «une dizaine de fois» au domicile en raison des altercations conjugales, «commises systématiquement en présence des enfants».

«C’est eux-mêmes qui m’ont rapporté ce qui se passait en mon absence», a expliqué Thomas. En plus de les avoir régulièrement dénigrés, Suzie aurait ainsi puni ses enfants en leur mettant la tête sous l’eau ou en leur donnant des douches froides. Jusqu’à enfermer à de multiples reprises leur fils cadet dans une cage dévolue aux chiens de la famille. Cette dernière accusation a été confirmée par la nounou.

L’ex-mère au foyer nie en bloc, à l’exception du «savon dans la bouche»: «Je ne l’ai fait qu’une fois à notre plus jeune fils, à cause d’un gros mot en anglais qui était très présent dans son vocabulaire.» «Il devait juste croquer trois secondes», a assuré l’Américaine. Qui admet avoir menacé à plusieurs reprises ses enfants de leur infliger ladite punition s’ils ne se comportaient pas correctement: «C’était pour susciter la peur d’une sanction qui n’arrive jamais, comme celle de les priver d’un jouet.»

«Je ne dis pas que je suis parfaite, mais j’essaie de faire de mon mieux»

Suzie nie en revanche catégoriquement avoir traîné sa progéniture au sol: «Il leur arrivait de se lancer par terre quand ils étaient en colère, ensuite je les relevais.» Passer ses têtes blondes sous l’eau? «Il m’est arrivé de leur lancer le contenant d’un gobelet, à l’extérieur, mais c’est tout», s’est défendue la coaccusée, qui dit «adorer» ses enfants. Et ajoute: «Je ne dis pas que je suis parfaite, mais j’essaie de faire de mon mieux.»

«J’avais toujours espoir que madame réalise que ces faits sont graves et qu’elle les arrête d’elle-même. Elle les a malheureusement multipliés quand j’ai quitté le domicile conjugal, jusqu’à ce que j’obtienne la garde», a lancé Thomas. Il conteste pour sa part avoir plaqué sa femme au sol – visage contre terre – sous les yeux de leur progéniture, un jour où il avait été convenu que monsieur vienne déposer son véhicule électrique pour récupérer la voiture familiale. «Il voulait me tuer, a réagi Suzie. J’ai dû porter un pansement car mon nez a été ouvert, si bien que je suis très peu sortie en public durant 10 à 15 jours.» Et d’affirmer avoir surtout des séquelles à une épaule, «qui restera affaiblie à vie».

L’audience reprendra dans six semaines avec les plaidoiries et le témoignage d’une ex-voisine du couple, convoquée au tribunal à la demande du millionnaire.

* Prénoms d’emprunt