Le printemps pointera le bout de son nez vendredi

Le printemps entrera en scène vendredi à exactement 4h50, selon les astronomes. Le soleil sera alors au zénith, c'est-à-dire exactement perpendiculaire à l'Equateur tandis que la journée durera presque partout 12 heures.

L'hiver se retirera au milieu de la nuit, a rappelé SRFMeteo dans un communiqué jeudi. Dans l'hémisphère nord, les jours vont commencer à être plus longs que les nuits.

Nuit et jour à égalité

Le premier jour du printemps, 12 heures s'écouleront entre le lever et le coucher du soleil partout dans le monde. Théoriquement seulement, car les obstacles tels que les montagnes, les maisons et les arbres raccourcissent la journée.

Mais si l'horizon est complètement plat, la journée va durer 12 heures et plus. Cela s'explique parce que le soleil n'est pas un point, mais, optiquement parlant, un disque: ainsi les rayons du soleil en traversant l'atmosphère sont déviés vers le sol.

Ce phénomène permettra par exemple, à Zurich, d'être théoriquement ensoleillé vendredi pendant 12 heures 10 minutes et 59 secondes. Plus l'on se rapproche de l'Equateur, plus on approchera les 12 heures parfaites. A l'inverse, plus on s'en écarte en direction des Pôles, plus le jour ou la nuit s'allongeront.

Jour éternel

Autre beauté du calendrier, le soleil de minuit brille au pôle Nord et au pôle Sud actuellement. Au pôle Nord, le soleil de minuit va rester dans le ciel jusqu'à l'automne tandis que la nuit polaire de près de six mois s'installe au pôle Sud. Dans ce coin du monde, il n'y aura plus de soleil jusqu'à l'automne.

Le printemps 2020 se terminera le samedi 20 juin en fin de soirée à 23 h 43. Le 20 juin sera le jour le plus long de tout l'hémisphère nord. Il devrait durer 16 heures dans la région de Zurich et un peu moins à Chiasso, environ 15 heures 45 minutes. (ats/nxp)