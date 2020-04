Une première lueur d’espoir sur le front du coronavirus

Va-t-on passer de l’enfer au purgatoire? Certes, la Suisse a l’une des incidences de la maladie Covid-19 les plus élevées en Europe; l’épidémie poursuit sa progression et Daniel Koch, de l’Office fédéral de la santé publique, a souligné ce jeudi face à la presse que le pic n’est pas atteint. Soufflant le chaud et le froid, l’expert note néanmoins que si la hausse de nouveaux cas est considérable, elle n’est plus aussi importante qu’il y a quelques semaines.

Mercredi, les autorités vaudoises et genevoises ont déjà dit avec la plus extrême des prudences qu’il était possible que le confinement commence à porter ses fruits. «Il semble que nous atteignions une sorte de plateau, commente Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève. Cela pourrait indiquer que nous parvenons à raboter le pic de l’épidémie grâce aux mesures qui ont été prises.» Comme tout le monde, il s’empresse d’ajouter que cette tendance devra être confirmée, notamment parce que, d’un jour à l’autre, les chiffres connaissent des soubresauts.

Les leçons de l’Italie

La grande crainte, pour la Suisse, est de suivre l’évolution connue en Italie, avec quelques semaines de retard. Le 19 mars, le nombre de morts annoncés dans la péninsule dépassait celui de la Chine, avec un total de 3405 décès, soit environ 56 pour un million d’habitants –une proportion dont la Suisse était proche ce jeudi. «Dans notre pays, les cas sont malgré tout mieux répartis qu’en Italie, où le nord de la péninsule a presque exclusivement été touché, ce qui a entraîné une grosse pression sur les hôpitaux», précise Antoine Flahault.

Le Genevois relève également que les courbes italienne et suisse se ressemblent désormais davantage, en ce sens qu’on observe un ralentissement des augmentations. «Le décalage dans le temps que nous observions il y a quelques semaines entre nos deux pays ne semble plus exister. L’Italie compte actuellement 217 morts pour un million d’habitants et nous pouvons espérer que les choses n’évolueront pas ainsi chez nous.» Selon lui, cela est certainement lié au fait qu’en Italie, les mesures de distanciation sociale ont été prises à un stade plus avancé de l’épidémie. D’autres pays européens ont pu en tirer les leçons.

Ne pas baisser la garde!

Cette note d’espoir ne signifie pas que les confinés peuvent être libérés. «Au contraire, cela montre que ce n’est pas le moment d’arrêter, il faut attendre une vraie décrue du nombre de cas», s’exclame Antoine Flahault. Alors qu’un temps printanier est installé, nos autorités exhortent les Suisses à ne pas sortir. «Je prie en particulier tous les adolescents de faire preuve de responsabilité», insiste Stefan Blättler, président de la Conférence des chefs de police cantonaux.

À l’approche de Pâques, la présence policière sera renforcée «de manière notable» dans la rue. Stefan Blättler appelle à renoncer aux voyages inutiles et à ne pas se rendre au Tessin ou ailleurs en Suisse. «Évitez d’aller sur les cols et les déplacements un peu casse-cou avec les motos! En cas d’accident, ce sera une charge supplémentaire pour les hôpitaux», ajoute-t-il.

Task force scientifique

La suite? Selon Daniel Koch, on ne peut pas faire de pronostic fiable. Il est surtout trop tôt pour penser à assouplir les mesures mises en place. Pour conseiller la Confédération dans son travail, une task force de scientifiques a été créée, qui a été présentée jeudi à la presse. Parmi ses diverses tâches, ce groupe étudie des scénarios de sortie de crise, avec notamment une augmentation massive de la capacité de tests ou la possibilité de faire porter le masque à certains groupes de la population.

Les scientifiques se penchent également sur l’application qui permet, sur une base volontaire, de localiser les personnes par Bluetooth. Les utilisateurs sont ainsi informés s’ils se sont trouvés à proximité d’une personne infectée. La réflexion porte en particulier sur la protection des données. «L’acceptation de cette mesure est garantie. Je pense que 30% de la population participerait et cela aurait un impact significatif», estime le président de la task force, Matthias Egger.