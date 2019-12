Les Portes-du-Soleil veulent assurer la relève

Pas facile de se lancer sur les pentes d’un snowpark quand on quitte tout juste celles du jardin des neiges. «Il y a un déficit dans la plupart des stations en infrastructures intermédiaires entre celles dédiées aux débutants et aux adolescents», observe Thomas Leparmentier, responsable événements de Région Dents du Midi (RDDM). Cette saison, la société touristique y remédie avec sa «piste à Louis», créée avec l’exploitant du versant suisse des Portes-du-Soleil, PDS-CH, soit un espace ludique dédié aux familles, composé de bosses et de virages qui évolueront au gré de la saison.

L’offre confirme la stratégie de la destination qui drague les skieurs en herbe. Depuis l’an dernier, PDS-CH offre un forfait à tout écolier du district de Monthey qui en fait la demande. «Les enfants peuvent également profiter d’un abonnement gratuit lorsqu’un parent en achète un (ndlr: 904 francs en prévente et 1158 francs en saison)», ajoute Sébastien Épiney, directeur de RDDM.

«Le Magic Pass a eu le mérite de remettre les gens sur les skis»

Un moyen de se positionner sur un créneau, en partie «délaissé» dans les Alpes vaudoises depuis l’arrivée du Magic Pass? Le sésame avait été critiqué dans la région, où il rimait avec disparition de l’offre «Gratuit jusqu’à 9 ans». «Il est difficile d’affirmer qu’il y a effectivement un report, réagit Pascal Bergero, directeur de PDS-CH. Mais on le suppose.»

Alors que la saison a pu démarrer tôt – le 23 novembre – dans les Portes-du-Soleil, les ventes de forfaits affichent une hausse de 12,5%. La preuve que l’arrivée du Magic Pass n’a pas provoqué de séisme: «On constate une sensible augmentation des ventes depuis son apparition, confirme Pascal Bergero. Il a eu le mérite de remettre les gens sur les skis.»

Pour Sébastien Épiney, ce début de saison en fanfare reste la meilleure réponse Magic Pass: «Toutes les stations intégrées dans cette offre ne bénéficient pas de l’enneigement mécanique. Ici, nous sommes en mesure de fabriquer une couche de 30 cm en 48 heures. C’est un atout en termes d’image.» PDS-CH a engagé 11,5 millions de francs pour parfaire ses installations d’enneigement mécanique. La liaison vers la France se trouve également renforcée grâce à la construction de deux télésièges et d’une nouvelle piste.