Vers un retour de la droite aux États?

La gauche va-t-elle perdre sa représentation exclusive au Conseil des États depuis 2007? Avec le retrait de l’écologiste Robert Cramer et de la socialiste Liliane Maury Pasquier, c’est possible. Ou ce n’est pas impossible, comme on voudra.

Car avec le départ des deux élus en place depuis 2007, un obstacle tombe à l’eau. Il n’est pas anodin, puisque «la prime au sortant», ce paquet de voix que récolte chaque élu qui se représente parce que son nom figure déjà dans la tête des citoyens, est une réalité. Même si son ampleur est discutable, certains l’évaluent entre cinq et dix points, son effet est suffisamment net pour expliquer la chute de nombreux nouveaux candidats.

C’est ce qu’ont appris à leurs dépens ceux qui à droite ont tenté «la reconquête» des États depuis dix ans, en particulier le PDC Luc Barthassat, passé à un cheveu de l’élection en 2011 (1747 voix le séparaient de Robert Cramer) et le PLR Benoît Genecand en 2015 (4639 voix d’écart quand même). En son temps, la gauche avait vécu le même processus. On pense à l’échec par les poils du Vert David Hiler en 2003 (battu de 1100 voix) lorsqu’il a tenté de conquérir pour la gauche le deuxième siège genevois aux États, ou celle du socialiste René Longet, éliminé pour 2229 voix lorsqu’il a tenté, en 1991, de briser l’hégémonie séculaire de la droite. Pour que la gauche entre aux États, il avait fallu attendre l’élection triomphale de Christiane Brunner en 1995.

Principaux candidats connus

À dix mois des élections, chaque camp a désigné ses candidats. Le PS et les Verts comptent sur les conseillers nationaux sortants Carlo Sommaruga et Lisa Mazzone, tandis que le PLR et le PDC s’appuient sur le conseiller national Hugues Hiltpold et l’adjointe au maire de Troinex, ancienne députée et ex-présidente du parti, Béatrice Hirsch. À première vue, ces candidatures sont équilibrées: chaque sexe est représenté; chaque ticket compte un candidat plus expérimenté et un autre plus neuf.

Politiquement, il en va un peu autrement: le ticket de gauche comporte des élus passablement marqués à gauche et celui de droite des candidats plutôt centristes. Or, l’élection aux États étant majoritaire, chaque ticket devrait couvrir le maximum d’espace: du centre à la gauche pour la gauche et du centre à la droite pour la droite. Voici qui laisse un peu d’espace à la gauche de la gauche et à la droite de la droite pour présenter leurs propres candidats s’ils le souhaitent.

Ce n’est bien sûr pas une obligation, en particulier depuis la nouvelle constitution, qui a transformé l’élection aux États en un tour en élection à deux tours. En 2015, par exemple, la gauche «dure» n’avait présenté personne à la différence de l’UDC et du MCG, qui sont allés jusqu’au bout, torpillant les chances des candidats de la droite classique, faute de trouver un terrain d’entente avec eux. Pas de doute, aux États, les candidatures multiples coûtent cher. En 2003, dernière occurrence relevée, la candidature d’un ticket à la gauche de la gauche avait probablement coûté son siège à David Hiler.

MCG-UDC désignés en mars

C’est, une fois encore, que l’élection aux États est un scrutin majoritaire, à la différence de celle au National qui est proportionnelle. On a donc d’autant plus de chances de décrocher la majorité lorsqu’on provient des partis ou des regroupements de partis les plus puissants et les plus larges, en l’occurrence du rassemblement de l’Alternative (PS, Verts et EàG) ou de celui de l’Entente (PDC, PLR). Dans cette perspective, l’extrême gauche seule ou encore l’UDC et le MCG sont prétérités. En ce qui concerne ces deux dernières forces, elles sont d’autant plus en plus en difficulté que, lors des dernières élections cantonales, elles réunissaient moins de 20% des voix. Les élections fédérales sont toutefois un moment favorable à l’UDC. Le MCG et l’UDC auront donc certainement des candidats aux États. Leur désignation est agendée pour février-mars.

Le 12e siège dans le collimateur de tous

Pour les élections fédérales 2019, la députation genevoise au Conseil national passera de onze à douze élus, et celle du canton de Vaud de dix-huit à dix-neuf. L’essor démographique lémanique en est la cause. Et comme à chaque élection, les 200 sièges du national doivent être répartis en fonction de la population de chaque canton, la répartition a changé. Berne et Lucerne ont fait les frais de la fringale lémanique.

Ce 12e siège genevois, tout le monde dit le vouloir. «Le troisième siège UDC avait été raté de peu en 2015», expliquait à la fin d’août la présidente Céline Amaudruz. Le PLR (3 sièges), le PDC (1), le PS (3), les Verts (1), le MCG (1), la gauche de la gauche (0) ont naturellement fait chorus. S’il y a beaucoup d’appelés, il n’y aura toutefois qu’un élu… Au National, la place est chère, puisqu’il faut environ 8,3% des voix pour la gagner, 16,6% pour en avoir deux etc. Si on projette le résultat des récentes élections cantonales sur les nationales, les Verts (13,16%) et Ensemble à Gauche (7,83%) sont a priori les forces les plus proches d’un gain. D’autant que la droite est en difficulté. Le PLR devra faire campagne en traînant le boulet de l’affaire Maudet, qui ne sera certainement pas résolue avant l’automne. Alors qu’Hugues Hiltpold ne se représente pas au National, les sortants Benoît Genecand et Christian Lüscher peuvent se faire plus de souci. Figurant parmi les critiques du magistrat cantonal, ils peuvent faire l’objet de règlements de comptes internes. De quoi menacer les trois sièges du parti? Probablement pas. Le PDC a un autre problème: le départ annoncé de son seul représentant, Guillaume Barazzone, lui complique la tâche. Il mise sur une liste jeune et féminine pour rebondir. C’est un pari. Pour les autres forces politiques, la situation semble plus stable. Jusqu’ici… (TDG)