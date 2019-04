Vers un double oui à la RFFA et à la loi sur les armes

Selon le sondage Tamedia, 62% des Suisses seraient prêts à soutenir la réforme qui lie fiscalité et financement de l’AVS. Contre 30% qui n’en veulent pas. Plus surprenant, un oui se dégage chez les sympathisants de tous les partis, même les Verts (65%) et les Vert’libéraux (67%), pourtant tous deux opposés au texte. Le plus faible soutien vient des partisans de l’UDC avec 51%. Parti qui a décidé de laisser la liberté de vote sur cet objet.

Concernant l’autre objet de votation, à savoir la modification de la loi sur les armes qui veut durcir les conditions de détention, c’est aussi un oui qui se dégage, même s’il est plus timide (53%). Le camp du non recueille quant à lui 46%. Le oui est plus fort auprès des femmes (62%) et dans les villes (61%). Au niveau politique, la gauche et les Vert’libéraux soutiennent clairement le texte, alors que les sympathisants PLR (57% de oui) et PDC (53% de oui) sont plus divisés. Quant à ceux qui votent UDC, ils s’y opposent massivement, avec 80% de non!

Pour les partisans de la loi, l’argument massue est le risque de voir les accords Schengen/Dublin dénoncés en cas de rejet du texte le 19 mai. Les opposants, eux, citent plusieurs raisons pour dire non, notamment le fait qu’ils ne souhaitent pas que la Suisse se soumette au droit européen pour la détention d’armes. (TDG)