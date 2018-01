Un nouveau sondage prédit l’échec de «No Billag»

Pour les initiants, «il faudra mobiliser»

Nicolas Jutzet, président du comité romand de l’initiative «No Billag», paraissait emprunté jeudi lorsque nous lui avons appris que le texte était désormais donné perdant. Il a finalement réagi par SMS: «Il s’agira de mobiliser. Un sondage n’est qu’une image d’un instant. On connaît tous des exemples récents qui démontrent que leur fiabilité est discutable et les résultats évoluent. On se réjouit de pouvoir discuter avec la population durant les prochaines semaines, en démontrant que rendre la liberté de choisir aux citoyens est une idée qui mérite leur soutien.»



Les opposants, quant à eux, sont bien sûr ravis. «L’engagement de nombreux comités et représentants, des yodleurs aux sportifs, semble fonctionner, se félicite la conseillère fédérale Doris Leuthard. Mais il faut rester vigilant.» Les électeurs ont compris que l’abolition de la redevance signifiait la fin du service public, juge la conseillère nationale Lisa Mazzone (Les Verts/GE): «Nous devons continuer d’aller au contact de la population et de sensibiliser sur les conséquences de l’initiative.»



Principale intéressée, la RTS ne veut pas commenter le sondage. Son directeur, Pascal Crittin, se dit toutefois impressionné par l’intensité de la campagne: «Ce scrutin donne lieu à un profond débat de société sur la place des médias et du service public en Suisse.» Si le «non» l’emporte, la SSR se remettra-t-elle en question? «La définition du service public est du ressort des politiques, répond Pascal Crittin. De notre côté, deux enjeux nous préoccupent. Le premier est économique. En 2019, la redevance passera à 365 francs par an contre 451 actuellement et la part de la SSR sera plafonnée à 1,2 milliard. Nous allons devoir faire des économies, d’autant que les recettes publicitaires baissent. Deuxièmement, nous sommes confrontés aux nouveaux modes de consommation des médias, toujours plus fragmentés. Ce sont nos deux grands chantiers.»