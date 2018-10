Un front froid a accueilli Alain Berset lors de son déplacement à Bruxelles

Les relations entre l’Union européenne et la Suisse ont pris cette semaine un tour légèrement ubuesque. Mardi, après un nouveau round de discussion entre le secrétaire d’État Roberto Balzaretti et le service européen d’action extérieure, la Commission européenne a indiqué qu’à ses yeux l’heure des diplomates était passée. En dépit de «quelques progrès», «des problèmes politiques majeurs» restaient «ouverts, à la lumière de quoi, elle allait «avoir à évaluer au niveau politique comment procéder». Trois jours plus tard, Alain Berset, venu participer au sommet Europe-Asie (ASEM), assurait de son côté que le moment n’était pas venu pour porter le sujet de l’accord institutionnel au niveau politique, préférant le laisser aux mains des diplomates. «Il n’est pas sain que des rencontres politiques perturbent les travaux techniques», a-t-il dit lors d’une conférence de presse vendredi. Il avait pourtant demandé un entretien formel avec le président Jean-Claude Juncker… qui le lui a refusé.

Que faut-il retenir de cet imbroglio? Lasse de ces négociations qu’elle aurait aimé conclure cette semaine, la Commission se donne désormais le droit d’apprécier seule et au plus haut niveau l’opportunité de les poursuivre. La poignée de main chaleureuse et l’échange informel entre Alain Berset et Jean-Claude Juncker n’y change rien. Pas plus que la participation impromptue du Suisse à une brève virée dans une brasserie bruxelloise jeudi soir, aux côtés des premiers ministres italien Giuseppe Conte et luxembourgeois Xavier Bettel, de la chancelière allemande Angela Merkel et du président français Emmanuel Macron.

La Suisse est invitée à méditer sur les blocages persistants qui empêchent de voir une issue à ce tunnel diplomatique dans lequel les deux parties sont entrées il y a quatre ans. Il est trop tôt toutefois pour en conclure que le train de l’accord institutionnel a définitivement quitté la gare… sans que les parties prenantes aient réussi à y prendre place.

Les vraies échéances sont encore à venir. Pour accélérer le jeu, les Européens avaient en effet décidé l’an dernier de menacer la Bourse suisse d’isolement en cas d’échec. En guise de contre-attaque, le conseiller fédéral Ueli Maurer avait fait adopter des «mesures de sauvegarde» consistant à interdire la négociation des titres cotés à la Bourse suisse. Mais l’équivalence, qui permet à celle-ci d’accéder à ses clients européens, n’expire que le 20 décembre. Les mesures suisses, elles, entreraient en vigueur le 3 décembre.

Ueli Maurer à Bruxelles

D’ici là, des choses peuvent se passer. Début novembre, Ueli Maurer sera à Bruxelles à l’occasion d’un Conseil des ministres des finances des Vingt-Huit. L’occasion de faire un large tour d’horizon. La Commission européenne, elle, se refuse à brandir haut et fort la menace de la «perte d’équivalence», pour l’instant, et devra consulter les États membres pour ce faire. Enfin, le travail technique sur l’accord institutionnel lui-même devrait se poursuivre, fût-ce discrètement.

Vendredi, Alain Berset n’a donné aucune indication sur ce qui permettrait de faire sauter le principal verrou des discussions: les mesures d’accompagnement suisses destinées à protéger les salaires, que les Européens continuent de juger disproportionnées. «Nous avons besoin, en Suisse, d’un large consensus», s’est-il contenté d’indiquer. (TDG)