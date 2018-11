Tricherie à Monthey dans les signatures contre la taxe au sac

L'exécutif montheysan n'entendait même pas examiner la validité des listes déposées lundi par le comité référendaire qui contestait le nouveau projet de règlement communal sur la gestion des déchets. Et pour cause: celles-ci ne contenaient que 1905 signatures, alors qu'il aurait fallu en réunir 1956 pour permettre l'organisation d'un second vote sur ce même objet, après celui de novembre 2017.

Le secrétaire municipal a bien fait d'y mettre malgré tout le nez: «Il est tombé sur le nom d'un membre du Conseil municipal (ndlr: Exécutif), dont la signature a manifestement été contrefaite», affirme le président (ndlr: maire) de Monthey, Stéphane Coppey.

Selon la municipalité, «252 signatures n’étaient pas valables selon la loi fédérale sur les droits politiques et les dispositions de la Chancellerie fédérale». Parmi les erreurs figurent en majorité des doublons dans les signatures, des noms de personnes n’étant pas habilitées à voter (nationalité étrangère et hors commune). «Nous avons également constaté que plusieurs noms et prénoms ont été écrits par la même personne, alors que la loi dit que c'est le signataire qui doit également inscrire son nom», ajoute Stéphane Coppey. Au final, seules 1653 signatures valables ont été récoltées.

Le Conseil municipal montheysan se réunira lundi pour réfléchir à la suite à donner à ces irrégularité. Le président évoque la possibilité d'une plainte pénale.

Les membres du comité référendaire ne font pour l'heure aucun commentaire sur ces irrégularités. (TDG)