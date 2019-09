«Tout homme qui bat une femme doit aller en prison»

L’UDC passe à la vitesse supérieure sur le thème des violences faites aux femmes. Dans une interpellation, le parti revient notamment sur l’étude de la Haute École spécialisée de Zurich révélée la semaine passée et qui montrait une corrélation entre la religion et la tolérance vis-à-vis des violences faites aux femmes. L’UDC interroge le Conseil fédéral sur l’échec des politiques d’intégration et sur les mesures qu’il entend prendre. Si le texte est signé par le groupe UDC, c’est bel et bien Céline Amaudruz qui est à la manœuvre. Interview.

Il faut une grève en année d’élections pour que l’UDC s’intéresse aux violences faites aux femmes?

Pas du tout, s’il y a bien un parti qui se bat pour la sécurité, c’est l’UDC. Mais c’est vrai que j’ai réussi à les sensibiliser sur cette question. Cette interpellation vient de mon initiative. Les femmes méritent davantage de protection. Et je ne comprendrai jamais l’opposition de la gauche lorsque l’on demande plus de mesures sécuritaires contre les criminels, et leur expulsion quand ils sont étrangers.

Mais l’UDC n’a même pas voulu signer la convention d’Istanbul contre la violence faite aux femmes.

Pour mon parti, chaque pays doit faire ses propres lois. Faut-il signer une convention qui n’a rien de contraignant? Si c’est pour donner un signal, je n’y suis pas opposée. Mais ce qui m’importe vraiment, c’est que la Suisse adopte une législation plus répressive. Aujourd’hui, un homme qui bat sa femme n’a presque rien à craindre de la justice.

S’attaquer au problème par le biais des étrangers, n’est-ce pas réducteur?

Du moment qu’on défend la femme, aucun argument n’est réducteur. Les statistiques sont claires. Les étrangers sont deux fois plus représentés dans les violences faites aux femmes. Suffisamment de mesures ont-elles été prises? L’intégration fonctionne-t-elle? Il faut désormais que le Conseil fédéral se détermine.

En quoi est-ce un problème culturel?

L’origine religieuse influence ces comportements. La semaine passée, une étude montrait qu’un jeune musulman sur cinq estimait qu’un homme avait le droit de frapper sa femme. C’est un sur quatorze pour les catholiques, et un sur vingt pour les protestants. On ne peut pas faire de généralités, mais la femme a davantage de place dans la société occidentale que dans certains pays musulmans.

Et les Suisses qui tapent leur femme, on ferme les yeux?

Pas du tout. Il n’y a pas à transiger: tout homme qui porte la main sur une femme doit passer par la case prison. J’ai déposé plusieurs textes en ce sens, et proposé que la violence sur une femme – ou un policier – soit une circonstance aggravante dans un délit.

Comment avez-vous réussi à intéresser l’UDC à ce thème?

D’un côté, c’était facile, parce que ça touchait à la sécurité. De l’autre, ça l’était moins, car le parti ne comprenait pas pourquoi la femme méritait une attention particulière. Je pense que l’actualité m’a aidée. On parle de plus en plus de ce thème. Il y a même eu l’apparition du terme féminicide.

Vous avez été victime de harcèlement. Ça a motivé votre engagement?

Cet engagement est là depuis longtemps, mais mon vécu l’a renforcé. Je connais peu de femmes qui n’ont pas été victimes de violence, sous toutes ses formes. L’avoir vécu me donne une certaine légitimité à l’évoquer.

On a l’impression que votre ligne politique a évolué.

C’est vrai. Lorsqu’on entre à l’UDC, c’est pour se battre pour la souveraineté et lutter contre l’adhésion à l’UE. Mais il y a aussi des combats personnels, et pour moi, la protection des femmes et des enfants a pris de l’importance.

Êtes-vous féministe?

Si ça consiste à être plus ferme en matière de violence faite aux femmes et à lutter pour l’égalité salariale, alors oui.

Cette métamorphose à six semaines des élections, c’est aussi calculé, reconnaissez-le.

Non, et ceux qui suivent mon activité politique le savent. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que j’interviens sur ces thèmes.

Est-ce facile d’être une femme à l’UDC?

Vous devez faire vos preuves comme partout. On a peut-être la vision d’un parti d’hommes, mais les choses changent. Trois femmes siègent dans le comité de direction, et le fait que le groupe soit d’accord de s’engager derrière moi pour déposer un texte sur les violences faites aux femmes montre que ma parole a du poids.

L’UDC défend la famille traditionnelle avec la femme à la maison. Vous êtes en décalage avec cette image?

Complètement.

Et ce n’est pas un souci?

Non, et si ça l’est, tant pis. Je représente l’électorat urbain, dont l’approche sociétale n’est pas la même que dans les campagnes. Les générations changent. On ne peut pas rester bloqué sur certaines idées. L’UDC doit s’adapter.

Votre parti est-il en train de rater ce virage sociétal?

Disons qu’il le prend plus lentement que moi. Mais je pense qu’il y a aussi une différence entre Romands et Alémaniques.

C’est pour cela que vous – et d’autres UDC romands – êtes pour un congé paternité?

Oui, il y a une approche différente de la famille. Et je la défends au sein de la direction. Je l’avais d’ailleurs avertie que nous allions nous positionner à contre-courant. Et elle le comprend.

Vraiment? Quand vous avez voté la loi sur l’égalité, vous avez eu des remontrances.

Il faut faire la différence entre le bombage de torse dans la salle et ce qui se passe en aparté. Il y a des thèmes qui forment l’ADN du parti, et sur lesquels nous devons être unis. Mais sur d’autres objets, chaque élu doit pouvoir exprimer ses convictions – et pour moi l’égalité salariale en est une. Si ce n’était pas le cas, je ne vois pas l’intérêt de faire de la politique.

Vous êtes pour le «mariage pour tous» et voulez agir pour le climat. Êtes-vous encore assez proche de l’UDC pour en être la vice-présidente?

Je soutiens toujours les valeurs fondamentales du parti, mais sur les autres thèmes j’estime qu’il faut être honnête avec ses convictions. Si le parti considère qu’il y a trop de sujets où je m’écarte, il me le fera savoir, mais je n’ai pas cette impression. Je me sens légitime à ce poste. Et je crois que le parti est content du mouvement que je donne à l’UDC romande.