Schnegg, le ministre romand UDC qui secoue le cocotier étatique

Oskar Freysinger, évincé par les électeurs. Yvan Perrin, obligé de démissionner pour raisons de santé. Les conseillers d’État UDC romands ont la vie dure quand ils assument le pouvoir. Il y a un qui se porte pourtant comme un charme et qui est devenu une vedette dans son canton: Pierre-Alain Schnegg, le conseiller d’État bernois. Issu du Jura bernois, cet ancien chef d’entreprise fait le ménage dans le Département social et de la santé, occupé précédemment par le socialiste Philippe Perrenoud.

La gauche est vent debout contre lui depuis qu’il taille dans les budgets sociaux et de la santé. Mais le Bernois, et c’est là sa force, a réussi à fédérer la droite autour de ses objectifs. Il vient de remporter la bataille sur le budget 2018 devant le Grand Conseil. Physique râblé, voix douce et posée, Pierre-Alain Schnegg carbure comme un moteur diesel. Lent au démarrage, il devient de plus en plus tranchant au fil de l’interview. Il tient un discours souvent en décalage avec ce que l’on entend de ses homologues vaudois et genevois. Interview.

Vous avez pris des mesures de restriction sur les soins à domicile dans le cadre du budget 2018. Pourquoi?

Les soins à domicile sont une prestation extrêmement importante pour les gens. Le Canton trouve que la prestation délivrée est bonne. Mais cela ne veut pas dire que l’on ne cherche pas du coup à améliorer le fonctionnement. Nous avons fait plusieurs propositions. L’une d’elles diminue le subventionnement des personnes en dehors des EMS qui ont un revenu entre 50'000 et 100'000 francs imposables. Il est juste de leur demander une petite participation aux soins. Les institutions doivent aussi se montrer plus efficaces.

Il y a trop de gras?

Oui. Il y a encore trop d’organismes sociaux, dotés d’une grande direction, qui multiplient les réunions coûteuses. C’est sympathique mais l’argent public ne sert pas à cela. On doit constamment se poser la question de l’efficacité et de l’économicité. Comme on le fait dans le secteur privé. Cela ne veut pas dire que la prestation finale doit en pâtir.

Mettre le bâton dans la fourmilière vous a valu des manifestations de rue. «Schnegg doit dégager», lisait-on sur les pancartes. Difficile à vivre?

Je n’ai pas d’états d’âme. J’ai été élu pour faire au mieux mon travail. N’oublions pas que chaque franc que l’État paie, il le prend au préalable dans la poche d’un de ses citoyens par le biais de l’impôt. L’argent public doit être géré de façon encore plus soigneuse que l’argent privé dont vous disposez. Je vais d’ailleurs devoir me pencher sur l’asile.

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas avec l’asile?

L’Office fédéral de la statistique vient de montrer que 90% des personnes dans le circuit de l’asile restent dépendantes de l’aide sociale. On dépense donc des centaines de millions en Suisse pour l’intégration, pour des cours de langues, des cours d’intégration professionnelle, etc. Et malgré cela, 9 personnes sur 10 dépendent de l’État. Cela me choque. On doit se poser la question de ce qu’on a fait faux et de comment on peut s’améliorer. Je ne dis pas qu’il faut passer en un an de 90 à 10%. Mais on doit savoir si les personnes ne peuvent pas s’intégrer ou si elles ne veulent pas s’intégrer. Il faut traiter ces questions sans tabou.

Que proposez-vous concrètement pour intégrer les Érythréens sur le marché du travail?

Il faut un plan d’intégration avec des exigences beaucoup plus claires. On ne peut pas simplement dire: «Ah, vous devez suivre un cours de langue. Et c’est bien si vous le faites.» Non. La personne doit s’engager à apprendre une langue nationale. Certains auront plus de facilité que d’autres. Mais tous doivent acquérir un minimum de compétence linguistique pour intégrer une formation ou un travail. Cela suppose des exigences claires pour ceux qui enseignent et ceux qui apprennent. Ensuite il faut établir un bilan de compétences des migrants. Cela permettra de les diriger dans le secteur professionnel qui leur correspond le plus.

Que fait-on avec une personne qui ne respecte pas les exigences?

On diminue un peu l’aide sociale. Il est anormal qu’une personne qui vit en Suisse depuis 10 à 15 ans n’ait pas de job et ne parle ni le français ni l’allemand. Un jeune adulte qui arrive en Suisse doit pouvoir être autonome après 5 ou 7 ans. (TDG)