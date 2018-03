Sans carotte ni bâton, pas d’égalité salariale

Égalité salariale

«En 2014, le salaire médian des femmes était de 2,3% inférieur à celui des hommes»

Mercredi, en préambule de la conférence de presse de l’Alternative (lire page 12), Audrey Schmid, candidate d’Ensemble à Gauche au Grand Conseil, a rappelé ce chiffre de l’Office cantonal de la statistique (Ocstat): en 2014, le salaire médian des femmes (7069 fr.) est 2,3% plus bas que celui des hommes (7234 fr.).La secrétaire syndicale d’Unia ne conteste pas le calcul de l’Ocstat, mais elle signale qu’il tend à minimiser l’ampleur des inégalités de genre. «De fait, la médiane amoindrit les très hauts et les très bas salaires, relève-t-elle. Or, les très hauts salaires sont généralement détenus par les hommes, les très bas par les femmes.»Pour rappel, la médiane est la valeur qui sépare l’ensemble des données étudiées en deux parties égales. Si en 2014 le salaire brut médian – tous genres confondus – dans le canton s’élevait à 7154 francs, cela veut dire qu’il y avait autant de Genevois qui gagnaient plus que cette somme que de personnes qui gagnaient moins.Audrey Schmid estime qu’en matière d’inégalités salariales, la comparaison entre les revenus moyens – et non médians – s’avère plus pertinente. La syndicaliste a sorti sa calculette pour confronter les deux résultats. Ainsi, pour la même période, les salaires moyens des femmes étaient 12% inférieurs à ceux des hommes. En 2014, l’écart entre les revenus moyens est donc cinq fois plus important qu’entre les salaires médians.La secrétaire syndicale tient à préciser que si ces différences restent trop importantes, Genève est plutôt bon élève en comparaison avec les autres cantons. Selon les données de l’Office fédéral de la statistique, en 2014 toujours, le salaire médian des femmes pour l’ensemble du pays était 12,5% plus bas que celui des hommes. C.G.