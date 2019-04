Quand Ueli Maurer s'amuse en Chine

C'est une curieuse vidéo qu'a publié ce mardi le Département fédéral des finances (DFF) sur son fil Twitter. On y voit Ueli Maurer agiter ses mains derrière un rideau de pluie virtuelle, tentant de suivre le rythme d'une musique électronique de piètre qualité. Le président de la Confédération, en complet cravate, affiche un grand sourire durant l'expérience.

On his trip to #China #Swisspresident #BPUeliMaurer visited the #ByteDance company and tested the app “Tiktok” pic.twitter.com/ivqaI1OeHa