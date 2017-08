Qu'est-ce qu'un conseiller fédéral peut apporter à son canton?

«Un Tessinois entrera au gouvernement avec un vécu particulier et une sensibilité différente sur certains dossiers. Si ce n’était pas le cas, il n’y aurait pas besoin de Romands non plus». C’est la conviction de Roberta Pantani, présidente de la députation tessinoise à Berne. Si son canton revendique le siège laissé par Didier Burkhalter, c’est d’abord pour le symbole et une certaine idée de la cohésion nationale: le sud des Alpes veut être entendu à Berne. Mais avoir un conseiller fédéral présente-t-il d’autres avantages, plus concret? Oui, peut-on répondre en regardant dans le rétroviseur. Même s’il n’y a pas de réponse simple.

Premier constat, un ministre arrive avec sa sensibilité régionale. Quelques mois après son élection, Guy Parmelin était épinglé pour avoir soutenu un projet d’allégement fiscal en faveur des paysans, qui potentiellement le concernait, lui et sa famille. Rappelé à l’ordre, le Vaudois, dans une forme de cri du cœur, se défendait en évoquant des familles prises à la gorge, en particulier dans son canton.

Les ministres et leurs tunnels



Mais plus prosaïquement, c’est souvent en matière d’infrastructures qu’un conseiller fédéral apporte sa patte. Le ministre des Transports Adolf Ogi aurait-il mis le même cœur à défendre le tunnel de base du Lötschberg s’il n’avait pas été Bernois? Avec le soutien appuyé du Vaudois Jean-Pascal Delamuraz, conscient que la galerie privilégierait le trafic au Simplon… Et donc la région lémanique! On pense aussi à Zurich, et le développement incessant de la gare de Zurich durant le règne de Moritz Leuenberger.

Mais l’histoire la plus frappante est sans doute celle du tunnel de la Vereina, qui relie Klosters à Sagliains, dans les Grisons. Une galerie construite grâce aux efforts du Grison Léon Schlumpf, ministre des Transports dans les années quatre-vingt. «Il a beaucoup lutté pour cela, on lui a donné une forme de susucre», décrit Didier Berberat (PS/NE). Selon le Neuchâtelois, cela ne serait plus possible aujourd’hui: «Le Parlement est devenu plus critique envers les conseillers fédéraux.» Le politologue Oscar Mazzoleni abonde: «L’administration a aussi plus de poids.»

Les contre-exemples de Berne et Neuchâtel



Ainsi malgré ses deux élus bernois, le Conseil fédéral a supprimé en grande partie son soutien au Musée alpin de Berne. Et à fin juillet, le Bund a révélé que le Département de l’intérieur veut biffer dès 2019 la contribution financière destinée à la ville de Berne pour ses prestations culturelles particulières liées à son rôle de capitale. Le président de celle-ci, Alec von Graffenried, estime même que les relations avec la Confédération sont abîmées.

De même, le canton de Neuchâtel a connu neuf conseillers fédéraux depuis 1848. Un chiffre élevé en proportion de sa population. «Mais cela n’a pas entraîné de grands avantages, ce qui est plutôt normal et sain», estime Didier Berberat. Ainsi, son canton attend toujours une ligne ferroviaire «digne de ce nom» entre les montagnes et le littoral, glisse l’élu, en admettant que ses concitoyens ont la responsabilité principale dans l’échec de ce dossier.

Genève et Calmy-Rey



A la lumière de ces contre-exemples, sous la Coupole on relativise l’influence cantonale. «On ne peut pas dire que la présence d’un conseiller fédéral soit un plus pour un canton, commente le conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE). Je ne pense pas qu’il y ait une plus-value immédiate.» Pour nombre de nos interlocuteurs, les différences sont davantage liées aux régions linguistiques. Christian Lüscher (PLR/GE) donne un exemple: «La sensibilité romande a dopé la Genève internationale.»

Le Département des affaires étrangères a été dirigé par la Genevoise Micheline Calmy-Rey puis le Neuchâtelois Didier Burkhalter. Avec quels résultats? Mentionnons le prêt financier de la Confédération pour rénover et étendre les sièges de plusieurs organisations à Genève, les réunions internationales qui s’y tiennent ou la transformation de la Commission des droits de l’homme en Conseil.

Pas de systématique



«Il y a des cas isolés où l’appartenance cantonale d’un conseiller fédéral a pu jouer un rôle. Mais on ne peut pas parler de systématique, estime Georg Lutz. Les liens avec les groupes d’intérêt et les cantons sont bien plus importants et mieux acceptés au Parlement.» Notre système prévoit d’ailleurs qu’au sein du Conseil fédéral, les décisions sont collégiales. Aucun ministre n’agit donc seul. Et le politologue de conclure par une question: quels sont, par exemple, les intérêts tessinois? «Même au Tessin, on vous donnera différentes réponses. La plupart des positions sont idéologiques, et donc liées à l’appartenance à un parti plutôt qu’à une région.» (TDG)