Pourquoi le procureur Lauber a été désavoué

Grosse secousse à Berne. Le procureur général de la Confédération (MPC) Michael Lauber est désavoué. La Commission judiciaire (CJ) du parlement fédéral a décidé ce mercredi de ne pas recommander sa réélection le 25 septembre prochain. Le vote est sec puisqu'il a été acquis par 9 voix contre 6 et une abstention. Autant dire que Michael Lauber se trouve au bord du gouffre. Il peut encore théoriquement être sauvé par l'Assemblée fédérale, souveraine en la matière. Mais celle-ci prendra-t-elle le risque d'accorder sa confiance à un procureur général, pareillement giflé par la Commission ad hoc? Ce serait une surprise.

Accumulation de fautes

Pourquoi Michael Lauber a-t-il trébuché devant la Commission? Principalement à cause des rencontres non protocolées qu'il a eues avec le boss de la FIFA, Gianni Infantino. Le fait qu'il ait été dessaisi de l'affaire par le Tribunal pénal fédéral n'a pas arrangé les choses. «Pas tous les faits incriminés ne représentent une violation grave ou intentionnelle, ou une négligence grave du devoir de fonction» explique le président de la CJ Jean-Paul Gschwind (PDC/JU). «Néanmoins, leur accumulation justifie de proposer la non réélection de M. Lauber». La commission estime aussi que l’attitude de M. Lauber n’a pas été adéquate. Ses détracteurs jugent que son combat frontal contre l’Autorité de surveillance du MPC, avec l’aide d’un avocat vedette, était déplacé.

Le conseiller national Christian Lüscher (PLR/GE) a tenté de de voler au secours de Michael Lauber. Il a fait savoir qu’un désaveu du procureur général entacherait la crédibilité des institutions. Un argument qui n’a pas convaincu la majorité de la commission qui estime que l’institution est solide et respectée. Michael Lauber a tenté lui aussi de plaider sa cause une dernière fois ce mercredi matin devant la Commission judiciaire. En vain.

«Pas de protocole, c'est une une erreur»

Le débat dans la Commission judiciaire a été nourri. Le point de presse a été repoussé de près d’une heure. Jean-Paul Gschwind y a qualifié «d’erreur» les rencontres non protocolées de Lauber. Il se demande aussi si certains participants à ces rencontres étaient légitimées à être là. Il relève que des enquêtes sont en cours pour savoir s’il y a eu atteinte au secret de fonction. Enfin M. Gschwind souligne que la récusation de M. Lauber par le Tribunal pénal fédéral dans l’affaire de la FIFA pourrait provoquer (sous-entendu malheureusement) la prescription de certaines procédures.

Une enquête disciplinaire est encore en cours à l’encontre de M. Lauber. Elle a été commandée par l’Autorité de surveillance du Ministère public. Après le coup de massue de la Commission judiciaire, le résultat de l’enquête apparaît désormais secondaire. Michael Lauber peut-il encore sauver sa tête devant l’Assemblée fédérale le 25 septembre? Cela paraît difficile. Mais dans ce dossier, où les rebondissements ont été nombreux, on se gardera bien de donner un pronostic définitif.