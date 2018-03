Plus de 70'000 Suisses veulent bannir les animaux sauvages des cirques

Un lion qui saute à travers un cerceau ou qui se tient en équilibre sur un tabouret: ces prouesses n’impressionnent pas Isabelle Chevalley, loin de là. «Ça n’a plus rien de drôle», s’irrite la conseillère nationale (VD/Vert’libéraux). Jeudi, elle participait à la remise d’une pétition qui demande au Conseil fédéral d’interdire l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques et spectacles.

Plus de 70 000 personnes ont signé le texte. À son origine, les associations Quatre Pattes, Tier im Recht et Pro Tier, qui ont lancé la collecte de paraphes il y a deux ans, convaincues que la mise en scène de fauves, d’ours ou d’éléphants est une pratique à reléguer au rang de mauvais souvenir. «Le bien-être et la dignité des animaux sont deux notions expressément protégées en Suisse. Or, dans le cadre du cirque, elles sont gravement compromises dans le seul but de divertir l’homme», ont-elles fustigé jeudi devant les médias réunis à Zurich.

Tendance mondiale

Les pétitionnaires espèrent que la Confédération suivra la tendance en cours dans le reste du monde. En Europe, ils recensent 26 pays à avoir interdit ou rendus plus sévères les conditions de détention d’animaux sauvages. Se passer de fauves ou d’ours n’empêche en rien d’attirer les foules, comme le montre le succès du Cirque du Soleil, argumentent-ils.

La grandeur des cages, les tournées, les nombreux déplacements (jusqu’à 80 par an) ou la proximité d’êtres humains sont autant de causes de souffrance et de stress pour des bêtes inadaptées à ce mode de vie, selon les organisations.

«Les numéros de dressage aussi sont le résultat de méthodes d’entraînement discutables, qui parfois sont même basées sur la violence», dénonce Vanessa Gerritsen, directrice adjointe de Tier im Recht. Elle ajoute que les acrobates à quatre pattes sont loués le temps d’une tournée à des entreprises de pays étrangers qui appliquent des normes moins strictes que la Suisse.

La date de la remise de la pétition coïncide avec le début de la tournée de Knie. Le cirque fait figure de bon élève aux yeux des organisations de protection des animaux. Il a renoncé depuis longtemps aux fauves et ses éléphants ne montent plus sur scène depuis 2016 (lire encadré). Sur le même modèle, de plus en plus de cirques renoncent volontairement aux animaux sauvages, se réjouit Barbara Kerkmeer, de Pro Tier. Cette saison, les pétitionnaires ne relèvent en Suisse aucune tournée mettant en scène des lions et des tigres. Mais le Cirque Royal, basé en Thurgovie, a prévu d’en inclure dans un spectacle l’année prochaine. Il l’avait déjà fait en 2016, tout comme le Cirque Gasser-Olympia, de Bâle-Campagne. Une «provocation» aux yeux de Barbara Kerkmeer.

Directeur du Cirque Royal, Oliver Skreinig est remonté contre les revendications des défenseurs de la cause animale. Il l’assure, sous son chapiteau, toutes les bêtes sont «heureuses», elles font partie de sa «famille». Les animaux sauvages également? Le terme l’irrite. «Pour moi, on ne peut pas faire de distinction entre animal domestique et animal sauvage, c’est une forme de racisme. Un animal est un animal, qu’il soit un éléphant ou une souris. Dans mon cirque, chaque espèce est traitée avec respect et dignité», dit-il.

Une liste noire?

En 2015, Isabelle Chevalley avait déposé une motion plaidant pour l’élaboration d’une sorte de «liste noire» des espèces à bannir des chapiteaux. Le Conseil fédéral l’avait rejetée, estimant qu’aucun critère objectif ne justifiait une telle mesure alors que toute «détention devait de toute manière tenir compte du bien-être des animaux». Cette dernière condition est notamment mise à mal par les exceptions légales prévues pour les cirques, critiquent les organisations de protection des animaux. Les surfaces des enclos utilisés dans un manège peuvent ainsi être réduites de 30% par rapport aux zoos. Les pétitionnaires espèrent que les 70 000 signatures récoltées enverront un signal fort au Conseil fédéral et l’inciteront à revoir sa position.

La mise en place d’une éventuelle interdiction pose plusieurs questions, notamment sur le sort des bêtes bannies ou sur les animaux concernés. Le cas du chameau est un exemple, lui qui ne figure pas dans la liste des animaux domestiques de l’ordonnance sur la protection des animaux. L’animal n’est pourtant pas ciblé par les défenseurs des animaux.

«Habitués à la présence humaine, les chameaux sont mieux adaptés à vivre dans un cirque. Inversement, ce n’est pas parce qu’un animal est domestiqué qu’il s’y sentira bien. Mais dans la plupart des cas, la réponse est claire: les fauves, les ours, les éléphants n’ont pas leur place dans un cirque», affirme Samuel Furrer, responsable du service spécialisé Animaux sauvages à la Protection suisse des animaux (PSA). Qui renvoie au Conseil fédéral la tâche de définir les animaux à bannir, les critères et les exceptions. (TDG)