L’émission spéciale votations de dimanche matin vient tout juste de démarrer dans les studios lausannois de la RTS. Au cours du premier débat, les propos de l’UDC Marc Fuhrmann sont très critiques envers la SSR. «On ne réagit pas» souffle Laurent Caspary, rédacteur en chef de l’actualité radio, dans l’oreillette de Nadine Haltiner. A l’image de tous ses collègues présents dans la rédaction, la journaliste ne laisse à aucun moment transparaître le fait que la votation du jour pourrait remettre en cause l’existence de son employeur.

«Durant toute la campagne No Billag, rester objectif a été difficile, mais cela fait partie de notre métier, affirme Yann Zitouni, producteur et animateur. C’est un défi qui s’est imposé à nous. J’ignore si nous avons été irréprochables, mais on a tout fait pour.» Durant les trois heures d’émission, la concentration règne en maître.

«Les premiers résultats pour No Billag sont tombés». Le silence complet se fait dans le studio où travaille une quinzaine de personnes. «L’initiative est refusée à plus de 70%», annonce l’un des journalistes. Des sourires se dessinent sur les visages, certains prennent tout juste le temps de lâcher un soupir de soulagement, et il est déjà temps d’accueillir le prochain invité.

Dans les couloirs du bâtiment, des enfants jouent au loup. C’est qu’en ce dimanche particulier, les employés se sont retrouvés en famille à la cafétéria. «Ce qui m’a marqué est le fait qu’on avait envie d’être tous ensemble, même si l’on n’avait vraiment pas la certitude que l’issue nous serait favorable», raconte Yann Zitouni.

Au fur et à mesure de la confirmation du rejet de l’initiative No Billag, la pression redescend. « Il y a une confiance qui existe, estime Jonas Schneiter. C’est celle du peuple suisse dans la SSR. Il nous dit: continuez à vous adapter comme vous l’avez fait ces dix dernières années.»

