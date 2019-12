Objectif 95 voix pour Regula Rytz

A Berne, la mal nommée «nuit des longs couteaux» - terme entré dans le jargon pour décrire la veille d’élections au Conseil fédéral - est «relax». Tout comme la Verte Regula Rytz a décrit son état d’esprit quelques heures plus tôt. Mardi soir, quelques rumeurs se sont évanouies entre une chope de bière ou un verre de vin (suisse bien sûr). Comme le fait qu’il y aurait une candidature vert’libérale cachée ou qu’un coup se préparerait du côté de l’UDC. La plupart des sourires sont bien trop détendus pour ne pas laisser penser qu’on assiste là surtout à un apéro de l’Avent doublé d’un show médiatique.

Ironie du calendrier, dans l’ambiance feutrée de l’hôtel Bellevue, point névralgique de la veillée électorale bernoise, se tient mardi soir une réunion de l’organisation auto-suisse, le lobby de l’automobile. De quoi remplir un peu des salles loin d'être bondées.

«Ce ne sont pas des élections normales»

Pourtant, l’enjeu politique est bien réel. Le parti écologiste suisse est devenu la 4e force politique du pays (13,2% des voix), suite à sa progression historique lors des dernières élections fédérales. Un rang qui, selon la fameuse formule magique, devrait lui assurer une place au Conseil fédéral. La présidente des Verts Regula Rytz a donc fait acte de candidature au gouvernement. Mais la Bernoise et ses troupes le savaient dès le départ: les chances d’entrer au gouvernement, cette année en tous cas, sont faibles. «Nous avons toujours dit que ce ne sont pas des élections normales, a répété Regula Rytz mardi. Il y a eu un grand changement politique, mais il n’y a pas de place libre au Conseil fédéral. Et nous avons entendu que les autres partis ne sont pas très ouverts à changer la formule magique». La Bernoise n’a été auditionnée que par deux groupes parlementaires. Du moment où le groupe du centre a écarté son offre, ses chances ont fondu. Mais elle estime avoir fait ses devoirs. «Dans tous les cas, j’aurai un bon sentiment mercredi, parce que pour nous, il était important de donner le signal que les Verts sont prêts à prendre leurs responsabilités».

Le PS ne votera Rytz que contre Cassis

Après de premières hésitations, le groupe socialiste aux Chambres fédérales a décidé mardi, à l’unanimité moins trois voix, de soutenir Regula Rytz. L’audition de la présidente des Verts s’est très bien passée. Elle a notamment été interrogée sur l’aspect social des mesures de politique climatique. «Elle ferait une excellente conseillère fédérale» a affirmé le chef de groupe Roger Nordmann (PS/VD). Le groupe socialiste est d’avis qu’il faut adapter la composition du Conseil fédéral aux résultats des dernières élections. «La meilleure solution serait 2 UDC, 2 PS, 1 PLR, 1 PDC et 1 Vert», explique Roger Nordmann. Avec le soutien du PS et de son groupe, Regula Rytz dispose de 80 voix, sur les 124 nécessaires pour être au gouvernement.

Cela dit, les socialistes ne soutiendront la Bernoise que lors de la cinquième élection, à savoir à la place d’Ignazio Cassis. Pourquoi ne pas la préférer aussi à Karin Keller-Sutter si le PLR est vraiment surreprésenté? «Les Verts ont été clairs. Ils présentent Regula Rytz pour la 5e élection. Nous la soutiendrons pour cette élection-là», évacue Roger Nordmann. Le Vaudois se montre tout aussi expéditif sur la question de la représentation des minorités linguistiques, sachant que le Tessin a attendu presque 20 ans pour retrouver le Conseil fédéral avec Ignazio Cassis. «Ce n’est pas une contrainte juridique permanente. A certains moments, les Romands sont sous-représentés, à d’autres moment les Suisses alémaniques ou les Tessinois». Une réponse qui passe mal auprès de journalistes tessinois accrédités à Berne, sachant que la Constitution prévoit la représentation équitable des régions linguistiques au gouvernement. «Il a dit la seule chose qu’il ne fallait pas dire», estime un confrère. La question fâche. Une délégation de Tessinois est d’ailleurs attendue sur la Place fédérale mercredi matin, à l’invitation du PLR cantonal, pour rendre le Parlement attentif aux minorités linguistiques.

Pas de choix entre vert et libéral

Entre libéral et écolo, le Parti vert’libéral n’a pas tranché. Quelques minutes après le PS, il annonce que les voix de ses élus, au nombre de 16, se partageront entre Regula Rytz et Ignazio Cassis mercredi. La cheffe du groupe vert’libéral, Tiana Moser, expose le dilemme: «On doit renforcer la voix écologiste au sein du Conseil fédéral. Et le PLR y est surreprésenté. Mais nous sommes aussi convaincus qu’une non réélection n’est pas un bon choix pour le système suisse Et le Tessin a attendu longtemps sa place au sein du gouvernement.» Au final, un score entre 80 et 90 voix pour Regula Rytz est attendu. Davantage, ce serait très honorable. Moins un désaveu. Mais la Bernoise sait déjà qu’elle a ouvert un débat incontournable sur la place de son parti au Conseil fédéral. Et qui, pour tous les partis gouvernementaux, s’annonce beaucoup moins relax.